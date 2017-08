Commencer par une victoire

Par DDK | Il ya 1 heure | 182 lecture(s)

La JSK recevra, ce soir à 19 heures, la JSS au stade du 1er Novembre pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Certes, la rencontre s’annonce difficile, surtout après les problèmes qu’a connus le club cet été, mais les joueurs comptent tout faire pour débuter la saison avec une victoire. «Le match sera sans doute difficile face à une bonne équipe de la JSS qui pratique du bon football, cependant seul la victoire nous intéresse ce samedi pour bien débuter la compétition», a déclaré le coach Rahmouni. Côté effectif, le centre-avant kabyle, le Camerounais Ekedi n’a pas encore obtenu son visa et il est encore bloqué en France. Pour les autres joueurs, ils sont tous prêts. Ainsi, le staff technique kabyle aura plusieurs choix pour composer l’équipe type. À signaler que les deux défenseurs Bilel Tizi Bouali et Lyes Cheti n’ont pas été convoqués pour le match d’aujourd’hui. Rahmouni a estimé que les deux joueurs ne sont pas prêts pour débuter la compétition. Par ailleurs, trois autres rencontres de cette journée se joueront aussi cet après-midi. À Oran le MCO recevra l’USMBA. Les Oranais veulent profiter du facteur du terrain et des supporters pour glaner le gain du match face au nouveau promu de la Ligue 1 Mobilis. Cependant, l’USMBA veut créer la surprise et revenir au moins avec le point du nul. L’autre match opposera les deux clubs algérois l’USMA et le PAC au stade de Bologhine. Ce derby s’annonce prometteur en attendant de savoir à qui reviendra le dernier mot. Le dernier match opposera l’ESS à l’USMH. Le champion en titre l’ESS sera devant une mission difficile face à l’USMH qui reste une équipe accrocheuse. Le match se jouera à huis clos.

Ultime séance hier à l’heure du match

Les Canaris devaient effectuer, hier à 19 heures, leur dernière séance d’entraînement au stade du 1er Novembre avant le match d’aujourd’hui. Le coach Rahmouni et son adjoint Moussouni ont apporté les derniers réglages au groupe. Ils ont demandé aux équipiers de Yettou de rester concentrés tout au long de la partie et de faire le maximum pour remporter le gain de la confrontation.

Mustapha Larfi.