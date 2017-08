«On doit battre la JSS»

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Pour le jeune défenseur Mohamed Guemroud, son équipe s’est bien préparée sur le plan physique pour la nouvelle saison 2017 - 2018, qui débutera aujourd’hui. À propos du premier match face à la JSS, il affirme que la victoire est impérative.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe poursuit sa préparation en prévision du match face à la JSS. Serez-vous prêts physiquement pour cette rencontre ?

Mohamed Guemroud : Sur le plan physique, on s’est donnés à fond que ce soit à Tikjda ou en Tunisie, avec le préparateur Rambi, qui a réussi un grand travail. Personnellement, je n’ai jamais fait pareille préparation d’intersaison, car j’ai senti que j’ai vraiment cravaché tout au long de cette période. Sur ce plan-là, j’estime que la JSK sera prête le jour J. En tout cas, on fera le maximum pour bien débuter notre saison

Comment voyez-vous ce premier match ?

Le match face à la JSS sera le premier pour nous et on veut débuter la saison par une victoire. On affrontera une équipe qui nous a toujours posé problèmes à Tizi-Ouzou, mais on fera tout pour glaner le gain de la confrontation. Nos supporters attendent beaucoup de nous et on veut leur dédier la victoire. Notre mission ne sera, certes, pas de tout repos, mais on doit tout faire pour garder les points du match à Tizi-Ouzou, ce qui sera motivant pour la suite du parcours.

Pensez-vous que l’équipe est en mesure de jouer les premiers rôles cette saison ?

Je vous dirai qu’on visera le maximum de points lors des sept premières journées du championnat, avant d’affronter les grosses cylindrées. Il faut éviter les erreurs de la saison passée et récolter le maximum de points possibles. On doit bien gérer les matchs sur notre terrain et ramener des points de l’extérieur également. En tout cas, on fera tout pour être à la hauteur, en réussissant le meilleur parcours possible Incha’Allah.

Vous étiez la révélation du club la saison passée. Quelles sont vos ambitions pour la nouvelle saison ?

Je suis un enfant du club et je ne lésine jamais sur les efforts pour servir mon équiper et l’aider à réaliser de belles performances. Pour le prochain exercice, mon objectif est de jouer le maximum de matchs si le coach décide de compter sur moi. Cependant, si je me sens lésé, je n’hésiterai pas à quitter la JSK au mercato hivernal.

Un mot aux supporters ?

Nos supporters aiment beaucoup leur club et je suis sûr qu’ils seront derrière l’équipe. En tant que joueurs, on doit tout faire pour leur procurer de la joie, en réalisant le meilleur parcours possible.

Entretien réalisé par M. L.