Des anciens joueurs du CRB demandent le départ de Bouhafs

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Les membres du comité de supporters et des anciens joueurs du CRB se sont réunis, avant-hier, pour discuter de la situation de leur club. Les personnes ayant pris part à cette réunion crient haut et fort que leur club est pris en otage par le président Bouhafs, et demandent à l’unanimité son départ, car à leurs yeux il a failli sur tous les plans. Ils se demandent où est passé l’argent de la coupe d’Algérie, l’argent du transfert de Slimani et l’argent des sponsors. Pour eux c’est le flou total et ils exigent son départ.

Zerguine, Kebaïli, Boucheriha et Osmani non retenus

Le coach du CSC Abdelkader Amrani n’a pas retenu dans la liste des 18 hier, lors de la réception du NAHD, les trois joueurs Zerguine, Kebaili et Boucheriha, ainsi que le jeune gardien de but Osmani. L’ex-attaquant de la JSK qui a signé au dernier jour du mercato n’a pas effectué la préparation en Tunisie avec son équipe, alors que le milieu de terrain Kebaili, le gardien Osmani et le défenseur Boucheriha, ont été victimes de la concurrence farouche pour leurs postes. Pour rappel, le CSC a accueilli hier dans la soirée le Nasr Hussein Dey à Hamlaoui.

Debari (USMH) le grand absent face à l’ESS

Le coach de l’USM El-Harrach a dû rayer le nom du défenseur Debari de la liste à la dernière minute avant de rallier Sétif. L’arrière droit Harrachi souffre d’une blessure à la cheville contractée lors du dernier test amical face à la 1ère région militaire. Debari sera le grand absent aujourd’hui face à l’ES Sétif et Ifticen fera appel à Benaldjia Bilel pour le remplacer.

L’USMB sans Mohamedi et Abed face au MCO

La formation de la ville des roses, l’USM Blida, entamera sa saison du stade Ahmed Zabana d’Oran, lors de sa confrontation face au MC Oran, pour le compte de la première journée du championnat de Lligue 1 Mobilis. Le coach de l’USMB Boudjaârane sera privé des services de deux joueurs clés, en l’occurrence Mohamedi, le défenseur central qui a déclaré forfait pour cause de blessure à la cuisse et l’attaquant Abed qui souffre de douleurs au niveau de la cheville. Le coach Blidéen fera appel à Zeddam pour combler le vide laissé par Mohamedi et l’associera au revenant Laifaoui rétabli de sa blessure. Alors que Mankora remplacera Abed en attaque et jouera aux côtés de Guecha.

