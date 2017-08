Medjani proche de Sivasspor

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Contre toute attente, le défenseur international algérien du Trabzonspor, club de la Super Lig Turque, a été contraint de résilier son contrat à quelques jours seulement de la date butoir du mercato estival.

aux dernières nouvelles, la direction du club Sivasspor, par la voie de son président, a fait savoir que Carl Medjani est proche d’un accord, pour signer son contrat. D’après le premier responsable de Sivasspor, les négociations sont en bonne voie et tout devra s’éclaircir dans les prochains jours.

Première titularisation de M’Bolhi aujourd’hui face à Toulouse

Profitant de la blessure du gardien titulaire du Stade Rennais Diallo, le gardien international Wahab Raïs M’Bolhi sera aligné d’entrée, aujourd’hui, lors du match de championnat de Ligue 1 française, face à Toulouse. D’ailleurs, le coach du Stade Rennais, Christian Gourcuff, a estimé que «Raïs Mbolhi a des matchs référence en sélection. Le potentiel est là, il doit l’exprimer dans la durée», a-t-il déclaré. C’est là une occasion propice pour M’Bolhi de s’imposer comme titulaire dans l’échiquier de Gourcuff, pour le reste de la saison. C’est un soulagement aussi pour Alcaraz avant la double confrontation face à la Zambie les 2 et 5 septembre prochains à Luska et à Constantine, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018 qui aura lieu en Russie.

Hanni reconnaît la difficulté de la mission en Ligue des champions

Versé dans le groupe B en ligue des champions d’Europe, aux cotés du Bayern Munich, le PSG et Celtic Galsgow, le club belge d’Anderlecht aura la tâche très difficile de se frayer une place au soleil. C’est ce que pense l’international algérien Sofiane Hanni, qui a suivi le tirage au sort avec quelques coéquipiers et certains dirigeants du club, avant-hier, au stade Constant Vanden Stock, en déclarant à la RTBF: «Le Paris Saint-Germain n'est pas un adversaire facile. Enfant, j'étais supporter de Marseille, donc le PSG était un ennemi. Cela me fait un grand plaisir de pouvoir jouer au Stade de France. Pour ma famille, ce sera un beau moment. Ce sera sympa de retourner à la maison», en ajoutant : «Nous espérions avoir au moins une belle affiche, nous avons trois. Contre le PSG de Neymar, ce sera un joli spectacle. Le Bayern Munich est aussi un grand club avec beaucoup de super joueurs. Ces dernières saisons, le club allemand a toujours bien tracé son chemin en Ligue des Champions. Contre le Bayern aussi, nous tenterons d'obtenir un bon résultat. Enfin, le Celtic est le plus fort adversaire du pot 4». Et de conclure: «Ce sera difficile, mais nous allons tout faire pour décrocher au moins la troisième place».

