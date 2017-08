Le RC Seddouk se relance le défi !

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Après avoir raté à plusieurs reprises l'accession en division Régionale 2 et passé un peu plus de deux mois de vacances bien méritées, les Vert et Noir ont retrouvé le chemin des entraînements depuis une semaine.

Et tout semble marcher pour le mieux pour la formation seddoukoise, puisque le travail est, d'ores et déjà, entamé au moment où les dirigeants peaufinent l’effectif. Par ailleurs, le comité directeur a renforcé le bureau avec l'arrivée de nouveaux jeunes dirigeants, qui ont pratiquement tous joué ou exercé comme bénévoles au sein du club par le passé. S’agissant du volet technique, il y a lieu de préciser que le président a confié la barre technique de l'équipe première à Didine Benslimane, qui a une longue expérience, lui qui a drivé plusieurs fois la formation seddoukoise. Pour les autres catégories, l'on a plutôt prôné la stabilité, en reconduisant le même staff, soit les membres qui ont déjà travaillé au club, à l’instar d’Oualid Ouchetla, Farès Talaouanou, Hamlat, Bounzou, des enfants du club qui auront comme mission de préparer la nouvelle saison. Ces encadreurs, qui ont répondu à l’appel du cœur, ont, toutefois, exigé de la part des dirigeants un minimum de garantie, pour pouvoir mener à bien leurs missions. À relever que les jeunes catégories, qui ont de tout temps donné satisfaction, ont accompli un brillant parcours la saison passée, en terminant dans le haut de la hiérarchie de leurs groupes respectifs, en plus des coupes de wilaya, venues enrichir le palmarès du club déjà assez étoffé. Le comité directeur, aidé dans sa tâche par les jeunes nouvelles têtes dirigeantes, ne cesse de faire les démarches, pour permettre au club de démarrer la saison sans encombre. Un appel est même lancé aux industriels locaux et autres commerçants de la région, en vue d’aider ce mythique club de la vallée sur tous les plans. Côté effectif, le RCS semble disposer d'un effectif new- look pour cet exercice 2014-2015, puisque l'on parle de l'arrivée de nouveaux jeunes éléments venus d'horizons divers, à l’instar du rugueux axial Benmaamar (ORBA), du gardien de l’ES Timezrit Kenzi, des revenants Benmahrez, Miloudi, ou encore Hakim Msili, tous des enfants du clubs. Tout ce beau monde viendra s’ajouter à tous ceux qui ont composé l’ossature de l’équipe la saison passée, à l'instar des Hamma, Ouadi et Benslimane. Former un ensemble cohérent et surtout conquérant sera la tâche à laquelle s’attellera le coach seddoukois. Une chose est, cependant, sûre : le nombreux et fidèle public des Vert et Noir attend avec impatience de découvrir le nouveau visage de son équipe chérie, en nourrissant de grands espoirs de la voir réaliser le vœu de toute la région.

Zahir Ait Hamouda