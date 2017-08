«J'ai opté pour un club ambitieux»

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Après avoir fait toutes ses classes au RC Seddouk et un passage fructueux à la JSMB, puis à la JS Tichy, le milieu offensif Malek Bensikhaled a opté pour le nouveau promu de la Régionale 2, à savoir l'USS.

La Dépêche de Kabylie : Voulez-vousvous présenter à nos lecteurs...

Malek Bensikhaled : Je suis né en 1995 à Seddouk. J'ai débuté au RCS, avant de rejoindre par la suite la JSMB. J’étais en catégorie junior. J'ai passé deux belles années en espoir, avant de faire un bref passage à la JS Tichy. C'est une belle expérience, car j’ai appris beaucoup de choses lors de ces deux brefs passages. Cela me permettra d'aller encore loin à l’avenir.

Quelle évaluation faites-vous du parcours de la JST ?

à mon avis, le parcours est honorable dans l'ensemble au regard de tous les problèmes vécus par le club depuis l'entame de la saison. Avec le remaniement de l'effectif et le manque d'expérience de certains éléments, nous n'avons pas pu nous concentrer sur notre travail. Il ne faut pas oublier aussi le problème du manque d’infrastructures. Tout cela a perturbé le groupe. Eu égard à tous ces paramètres, je dirai que le parcours a été positif avec un classement tout à fait honorable. Si toutes les conditions avaient été réunies, on aurait largement pu prétendre à mieux. Il faut dire aussi que, hormis le MBB qui a imposé un rythme soutenu, toutes les autres formations se valaient.

Votre désormais ancien coach ne tarit pas d’éloges à votre égard...

C'est une chose qui me rend heureux et qui me redonne du baume au cœur, car je me suis senti utile à l’équipe. J'ai fait de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. En toute modestie, je pense avoir donné le meilleur de moi-même, en honorant mon contrat jusqu'au bout. Je peux dire que je suis satisfait de mon rendement. Je remercie d'ailleurs mes entraîneurs qui m'ont fait confiance, malgré mon jeune âge.

On croit savoir que vous avez reçu plusieurs offres avant d’atterrir à l'US Soummam…

Exact, mais j'ai dû réfléchir avant d'opter pour un club ambitieux, qui va me permettre de progresser et de montrer toutes mes qualités. Pour ne pas perturber mon parcours d'étudiant universitaire, j'ai choisi l’US Soummam, pour me concentrer sur mes études, tout en étant au service de ma nouvelle équipe.

Un mot pour conclure ?

Je tiens à remercier tous les dirigeants que j'ai côtoyés et tous mes entraîneurs qui m'ont permis de développer mes qualités. Je n'oublierai pas aussi tous mes copains de Seddouk et Béjaïa, pour le soutien qu'ils m'ont apporté, ainsi que votre journal qui porte un grand intérêt aux équipes des divisions inférieures.

Entretien réalisé par Z. A. H.