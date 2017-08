Tout se passe bien pour le moment

Par DDK | Il ya 38 minutes | 107 lecture(s)

Cela fait deux semaines que le club de la cité Remla de Béjaïa, l’USMB, qui évolue en régionale 2, a repris les entraînements.

Le groupe s’exerce quotidiennement sous l'œil attentif de l'expérimenté entraîneur Mohamed Aouimeur, qui veille à ce que la composante de l'équipe travaille d'arrache-pied. Pour éviter de revivre le parcours catastrophique vécu lors de la saison écoulée, où le club a évité de justesse la rétrogradation au palier inférieur, le président Tahar Louiba et ses proches collaborateurs ont réussi à recruter neuf nouveaux joueurs, et non des moindres, puisqu'il s'agit en grande partie de joueurs expérimentés, à l’image de Bouali et Achiou (USO Amizour), l’expérimenté gardien de but Aissani Lyes (ex-MOB, ASK de l’USOA et MC Magra la saison écoulé), Kraouche, Mirou Ouali Kaci et Hamouche Mohamed (Gouraya) Izebaten (JSMB) et Fourar, le gardien de l’équipe espoir du MOB. En revanche, les responsables du club de la cité Remla ont décidé de ne maintenir que les joueurs qui se sont illustrés la saison écoulée. A l’exemple de Saïf Eddine Sediki, Sofiane Moulaoui, Fatsah Chelgou, Salim Betrouni, Redouani Khaled, Yahiaoui, Souama et d’autres. L’équipe chère à Tahar Louiba, qui aspire à jouer les troubles fêtes la saison prochaine n’a pas encore arrêté son effectif, puisque le recrutement est toujours en cours, car il reste encore trois autres joueurs à recruter pour arrêter l’effectif. Tahar Louiba et son staff misent sur l'expérience des uns et le talent des autres pour réaliser pourquoi pas le rêve des supporters de l'équipe. En attendant, les camarades de Chelgou poursuivent leurs entraînements avec le biquotidien entre le stade Benallouache (Tehnico-tactique), et le physique aux Aiguades. En tous cas, tout porte à croire que tout baigne dans l'huile au sein de la formation de la cité Remla qui n'entend pas, cette saison, faire de la figuration dans un championnat très relevé, avec la présence de très bonnes équipes.

Samy H.