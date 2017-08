Place au travail !

Par DDK | Il ya 38 minutes | 102 lecture(s)

Les dirigeants de l’O N’Ath Yirathen, club de division pré-honneur de Tizi-Ouzou, multiplient les réunions ces jours-ci en prévision de la nouvelle saison. Après la tenue de l’assemblée générale ordinaire, où les bilans moral et financier ont été présentés et adoptés à l’unanimité, il a été décidé dissoudre le bureau de la section football, avant d’installer un directoire composé de quatre membres, à savoir Mermouchi Mourad, Terkouche Chabane, Hassen Mezdad et Akli Abdelkader. Ce directoire a carte blanche pour procéder à l’installation des différents staffs de toutes les catégories (poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et séniors). La direction du club est passée aux choses sérieuses, mercredi dernier, en décidant d’ouvrir une permanence à partir d’hier jusqu’au mercredi 30 août, pour permettre aux athlètes de s’inscrire et d’adhérer à l’ONY pour la saison 2017-2018. Les inscriptions auront lieu au niveau du centre culturel chaque jour de 10h à midi et de 17h à 19h. Les responsables de l’ONY, à leur tête le président Karim Azzouz, ne veulent rien laisser au hasard cette saison et sont décidés à rehausser le niveau, en plaçant leur équipe fétiche, dès la prochaine saison, en division honneur du championnat de Tizi-Ouzou. C’est l’heure des préparatifs en prévision de la nouvelle chez les Olympiens de Fort National et cette fois-ci les choses s’annoncent sous de bons auspices. Seule l’accession compte aux yeux de la grande famille sportive de l’ONY, surtout après les deux échecs concédés lors des deux précédentes saisons. En tout cas, c’est la mobilisation générale chez les dirigeants qui comptent mettre les moyens nécessaires, pour réussir une belle saison dans les différentes catégories et pas uniquement en séniors. Ils veulent surtout permettre aux jeunes du club de s’épanouir et de progresser, pour aller monnayer leurs talents ailleurs dans des clubs de divisions supérieures dans le futur avenir.

Massi Boufatis