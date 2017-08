Le MB Bouira entame la phase précompétitive

Par DDK | Il ya 38 minutes | 98 lecture(s)

Après le recul pris par le président de CSA Nordine Hamadi, c’est désormais le président de la section football Ali Boukharouba qui a pris les règnes de l’équipe pour assurer la continuité de la gestion du club, notamment assurer à l’équipe la continuité du stage bloqué entamé récemment au stade OPOW Rabah Bitat et à la forêt Errich de Bouira, sous la houlette de l’entraîneur Rachid Fettache assisté par Zahir Tabouni. Au programme, un biquotidien axé sur le travail physique et technico-tactique, avec au menu des rencontres amicales. Deux rencontres amicales ont déjà été disputées (2 - 2) face à la JS Jijel et (1 - 0) face au CRB Ain Oussara (partie arrêtée à la 70’ suite au but mouloudéen inscrit par Karoun Farid). Le MB Bouira devait livrer une troisième rencontre amicale hier samedi à partir de 17h00 au stade Bourouba Said, face à Oued Souf. Une autre occasion pour l’entraîneur Fettache de peaufiner la préparation, notamment le côté cohésion de jeu entre les anciens et les nouveaux joueurs.

L’ossature de l’équipe est toujours là

En effet, l’équipe n’a pas enregistré de départs massifs. La majorité des joueurs a préféré rester au club. À l’exception du milieu de terrain Wassim Choudani qui a signé pour l’IB Lakhdaria (DNA), les autres joueurs s’entrainent avec le doyen des clubs de Bouira, à l’instar des Omar Allouache, le buteur de la saison écoulée, Bilel Ziani, Amine Hamitouche, Amine Saidoune, Farid Karoune, Abed Charef, Hamza Belouarem,...

Un recrutement massif,qui sera sacrifié ?

Côté recrutement, pas moins de dix joueurs de différents compartiments ont été annoncés au club et prennent part au stage bloqué de l’équipe qui se déroule à l’OPOW Rabah Bitat. Il s’agit, entre autres, de Guendouzi et Bilali du CRB Bordj Kiffane, Merabtène (espoir JS Kabylie), Seddouki, Abid et Saadaoui (E Sour Ghozlane), et autres Boukhelf, Selami et Chorfi. Ces recrutements en perspective de «joueurs d’expériences» pousseront sans doute les dirigeants à sacrifier bon nombre de joueurs, et ce seront certainement les jeunes issus du club qui payeront les conséquences. Cela dit, les observateurs se posent la question comment envisager de nombreux recrutements au moment ou l’équipe, selon ses dirigeants, se plaignent de manque des finances ?

M’hena A