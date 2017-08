La JS Akbou dans le flou

Par DDK | Il ya 37 minutes | 111 lecture(s)

La subvention de l'APC tarde à atterrir dans la caisse du club de la JS Akbou, et le président Hocine Haddad et ses proches collaborateurs font tout pour trouver au moins la somme qui leur permettra de payer les frais d'engagement des équipes 'séniors' et des catégories des jeunes. Pour le reste, rien n'est encore fait. En effet, le club est confronté à d’énormes difficultés : on ne sait pas si le président va poursuivre sa mission ou s'il va jeter l’éponge, et si l'effectif de la JSA sera renforcé. Il faut donc attendre encore quelques jours pour voir ce qui va se passer dans la bâtisse sportive Akboutienne. Les supporteurs qui sont restés fidèles au club souhaitent que leur équipe réalise de bonnes choses durant la saison 2017-2018. Selon certains, il est difficile de jouer l'accession sans grands moyens et sans joueurs de bon niveau, et en même temps privé de son stade. Pourtant la moisson a été bonne la saison écoulée et les camarades de Lardjene ont terminé à la seconde place, juste derrière le MB Bouira. Il faut dire aussi que l'arrivée du duo Irid- Harzouz à la barre technique a propulsé l’équipe en haut du tableau. Pour le moment, on ne pense qu'à payer les frais d'engagement, et seule la subvention de l'APC pourra soulager les responsables du club. Hocine Haddad lance un SOS aux pouvoirs publics. Espérerons seulement qu’il sera entendu.

Samy H.