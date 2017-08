«C’est un bon point de pris»

Par DDK | Il ya 38 minutes | 113 lecture(s)

La JSMB a bien débuté sa saison en revenant avec une précieuse unité de chez le RC Relizane (3 - 3), pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 2 Mobilis.

Les gars de la Soummam, qui ont évolué à l’occasion avec six nouveaux éléments, à savoir Belhani, Abdelli, Aklil, Benchaïra, Djerboua et Moussi, ont laissé une bonne impression chez les observateurs. Ils ont cru en leurs chances jusqu’au bout, en montrant du caractère qui augure d’un parcours prometteur en championnat. En effet, au moment où l’on se dirigeait vers une victoire des locaux, le transfuge Mohamed Benchaira a surgi de nulle part, pour remettre les pendules à l’heure (89’), offrant un précieux point pour les siens. Les Béjaouis, qui se sont fixé comme objectif l’accession en Ligue 1 cette saison, donnent déjà des satisfactions avec, notamment, une attaque qui crache le feu. Cependant, il reste encore des choses à améliorer dans le jeu de l’équipe. Cela étant dit, réussir à inscrire trois buts en déplacement, qui plus est, face à un adversaire respectable, n’est vraiment pas donné au premier venu. Mais les capés de Zeghdoud l’ont fait avec notamment un Benchaïra ayant impressionné pour son premier match sous les couleurs de sa nouvelle équipe, d’autant que le nouveau métronome béjaoui a réussi un joli doublé durant la partie. Commentant le résultat de parité de son équipe, l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, a déclaré : «Pour notre premier match de la saison, je crois que c’est déjà un bon point de pris chez un adversaire respectable. En un mot, je pense aussi qu’on ne pouvait espérer un meilleur début de saison, même si des erreurs sont à relever dans le jeu de mon équipe. Des erreurs qu’on s’attèlera à corriger graduellement. Ce résultat nous motivera pour notre prochain match contre le CRBAF».

B. Ouari.