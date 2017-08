Par DDK | Il ya 38 minutes | 106 lecture(s)

Gardiens de but: M'Bolhi, Salhi et Jeanine.

Défenseurs: Mandi, Ghoulam, Boudebouda, Attal, Hassani, Bensebaini, Medjani.

Milieux de terrain: Benguit, Taider, Guedioura, Bentaleb, Deham.

Attaquants: Ghezzal, Brahimi, Slimani, Mahrez, Ounas, Soudani, Hanni, Saâdi.

Les invités: Belarbi et Darfalou.



M. A.