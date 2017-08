«On n’a pas été efficaces en attaque»

Par DDK | Il ya 38 minutes | 103 lecture(s)

C’est un coach visiblement déçu qui s’est présenté à la presse, avant-hier à l’issue du match contre l’ASM Oran (0 - 0), pour le compte de la journée inaugurale du championnat de Ligue 2 Mobilis, dans sa nouvelle édition.

«J’en veux surtout à mes attaquants qui n’ont pas su exploiter les quelques occasions qu’on s’est procurées, en seconde période de jeu notamment». En effet, Mustapha Biskri, qui a aligné à l’occasion une équipe remaniée, a beaucoup misé sur cette confrontation, pour assurer un bon début de saison à son équipe, en alignant un onze ayant déjà donné beaucoup de satisfactions lors de la période de préparation, à l’image de Bencherif, Laâraba, Maâmar Youcef, Nezouani et autres Noubli. Ce dernier, qui a vu son cuir heurter la barre transversale (4’) du portier adverse, a, certes, beaucoup gêné les défenseurs Asémistes par sa vivacité, mais il était loin d’être tranchant comme lors des derniers matchs amicaux de son équipe. Toutefois, et en dépit de ce premier faux pas sur leurs terres, les partenaires du nouveau capitaine béjaoui, Faouzi Rahal, n’ont pas totalement démérité et les nombreux supporters du club, présents dans les gradins du stade de l’UMA, ont toutes les raisons de croire en un avenir radieux de leur équipe cette saison. Les Crabes, qui avaient longuement applaudi leur team favorite malgré le match nul, n’ont pas manqué de réagir de manière civilisée à la décision du directeur de jeu de priver leur équipe d’un pénalty jugé limpide (90+3), suite à une faute de main d’un joueur oranais dans sa surface de réparation.

B Ouari.