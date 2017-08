Bonne opposition face à l'OS Moulediouane

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

La JS Boukhalfa se prépare activement en prévision de la nouvelle saison sportive de la division honneur Tizi-Ouzou. Les poulains de Rachid Merabtène ont affronté, avant-hier, en amical au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, leurs homologues de l'OS Moulediouane. Une partie amicale qui a été bénéfique pour cette équipe de la JS Boukhalfa qui vise l'accession cette saison en régionale 2. Cette bonne opposition s’est terminée sur le score de parité de deux buts partout. Un résultat qui reflète l'engagement des 22 acteurs, qui étaient très animés à souhait, pour gagner la confiance de leurs coachs respectifs Rachid Merabtène de la JS Boukhalfa et Chabane Meftah du côté de l'OS Moulediouane.

Akkache et Tita du FC Tadmaït débarquent

Deux joueurs du FC Tadmaït ont rejoint la JS Boukhalfa cet été. Il s’agit du milieu de terrain qui joue aussi comme arrière droit Jugurtha Akkache, et l'attaquant Tita. Des renforts de qualité pour le coach Rachid Merabtène qui était derrière leur recrutement. Ces deux joueurs ont pris part au match joué avant-hier face aux Oiseaux Sportifs de Moulediouane. La JS Boukhalfa, version 2017-2018, s'annonce sous de bons auspices et les dirigeants visent la montée en régionale 2 et rien d'autre.

Massi Boufatis