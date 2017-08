La prospection en jeunes catégories débutera demain

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

La direction du CRB Mekla lancera des journées de prospection chez les jeunes catégories (minimes, cadets et juniors). Les athlètes intéressés de tenter leur chance pour se frayer une place chez les jeunes du CRB Mekla sont appelés à se présenter, avec leurs équipements sportifs, dès demain matin, au stade communal de Mekla pour effectuer des tests, dans le but d'attirer l'attention des recruteurs et des différents staffs techniques des jeunes catégories. Les minimes nés entre 2003 et 2004 débuteront leur prospection à 8h30, alors que les cadets nés entre 2001 et 2002 seront soumis à la sélection à 11h. Enfin, les juniors nés entre 1999 et 2000 devront effectuer leurs essais à 13h. Toutes les conditions sont réunies pour que la prospection se déroule dans la totale sérénité et avec l'objectif de choisir les meilleurs athlètes qui seront appelés à représenter le CRB Mekla cette saison en championnat et en coupe de wilaya des jeunes catégories.

Massi Boufatis