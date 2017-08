Début du stage aujourd’hui

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Et ça repart pour les Verts qui reprennent les éliminatoires de la coupe du monde qui aura lieu en Russie en 2018.

La sélection algérienne version Lucas Alcaraz aura à préparer, en effet, la double confrontation face à la Zambie, prévue les 2 et 5 du mois prochain à Lusaka et à Constantine, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications au prochain mondial. Les camarades de Brahimi, qui occupent la dernière place du groupe avec un seul point, sont loin derrière le leader du groupe, le Nigéria, qui a fait le plein lors des deux premiers matchs (6 points), et le Cameroun, second du groupe (2 points). Les poulains d’Alcaraz entreront en stage de préparation dès aujourd’hui au centre technique national de Sidi Moussa. Tous les joueurs convoqués sont appelés à rejoindre le lieu de regroupement aujourd’hui, pour entamer le travail et préparer le déplacement en Zambie. Le président de la FAF Kheireddine Zetchi attend beaucoup d’Alcaraz lors de ces deux matchs décisifs, en exigeant tout simplement les six points, pour permettre aux Fennecs de se relancer dans la course au mondial de la Russie. Certes, la mission s’annonce difficile, mais, avec le bon état d’esprit qui anime le groupe d’Algérie, il y a de quoi espérer rafler la mise et empocher les points qui seront mis en jeu face aux Chipolopolos en terre zambienne et au stade Hamlaoui de Constantine.

Trois séances d’entraînement à Sidi Moussa

Les camarades de M’Bolhi sont attendus aujourd’hui au CTN de la FAF à Sidi Moussa pour entamer leur préparation en prévision de la première confrontation face aux Zambiens, prévue le 2 septembre. Le staff technique national, à sa tête l’Espagnol Lucas Alcaraz, a programmé trois séances d’entraînement à Sidi Moussa, qui seront consacrées uniquement aux volets technique et tactique.

Le départ pour Lusaka jeudi

Pendant trois jours, les coéquipiers de Mahrez auront à travailler dans le calme et dans la sérénité, avant de s’envoler pour Lusaka, la capitale de la Zambie, le 31 de ce mois, c'est-à-dire ce jeudi, à bord d’un vol spécial de la compagnie aérienne d’Air Algérie. Toutes les conditions semblent déjà réunies par les responsables de la FAF pour permettre aux Verts d’aborder ce premier rendez-vous avec tous leurs atouts. Une fois arrivés sur les lieux, les Verts prendront leurs quartiers dans un luxueux hôtel et devront effectuer deux séances d’entraînement, dont la dernière, le 1er septembre, sur le terrain principal qui abritera la rencontre de cette 3e journée des éliminatoires du mondial de Russie 2018.

M. A.