Objectif : rebondir à Kouba

Après avoir bénéficié d’une seule journée relâche au lendemain de leur faux-pas at home face à l’ASM Oran (0 - 0), les joueurs du MO Béjaïa ont repris leur bâton de pèlerin hier matin.

C’est sous la conduite du staff technique, à sa tête le coach en chef Mustapha Biskri, que le groupe a repris le travail. Une reprise qui a eu lieu dans de bonnes conditions. Les supporters des Crabes étaient encore au rendez-vous pour apporter leur soutien à leur équipe favorite après le visage satisfaisant montré devant les Oranais en dépit du match nul (0 - 0), ayant sanctionné ce premier match de la saison. Les inconditionnels du club l’ont bien compris et leur attitude envers leur team sera sans doute bénéfique pour toute l’équipe, pour travailler dans la sérénité, afin d’améliorer ses performances au fil des journées car, cela ne servirait à rien de mettre la pression sur les joueurs dès le début du championnat. Cela dit, le MOB, version Mustapha Biskri, a déjà montré beaucoup de satisfactions dans son ensemble devant la formation Oranaise et le travail fourni pendant la période de préparation était visible sur le terrain. Il ne manquait que l’efficacité en attaque, comme lors des matchs de préparation, et cela finira sans doute par s’arranger avec l’enchainement des matchs. Cela étant dit, le MOB qui vise son retour rapide parmi l’élite pourra, en effet, faire mal cette saison si l’on se réfère à la qualité du jeu fourni par toute l’équipe, vendredi dernier, où il ne manquait que la touche finale pour remporter sa première victoire de la saison. «Je suis bien évidemment déçu par le résultat technique de ce match, tant la victoire était à notre portée. Cela dit, mes attaquants n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes pour avoir loupé bien des occasions de buts, notamment en seconde période de jeu alors que l’arbitrage y est pour rien. Toutefois, je reste convaincu qu’avec le travail et la persévérance, on finira par améliorer nos performances lors des prochaines journées», dira le coach Biskri, en fin de la partie contre les Oranais.

B. Ouari.