La JS M’Chedallah toujours dans l’expectative

La JS M’Chedallah risque de ne pas s’engager pour la saison sportive 2017-2018. Et pour cause, le club est toujours sans dirigeants depuis la fin de la saison écoulée. Même Boudjemaâ Abderahmane, dit Dahmane, sollicité pour prendre le relais, refuse de s’engager en l’état actuel des choses. En effet, celui-ci, annoncé comme président de directoire, précisera qu’il n’est «ni président de directoire, ni autre, mais un simple bénévole qui aime le club». «J’ai, effectivement, pris part à la rencontre qui s’est déroulée au niveau de la salle des délibérations de l’APC de M’Chedallah début juillet dernier. L’on a suggéré des solutions salutaires, pour aider le club afin de mieux redémarrer. On m’a, alors, proposé de prendre les rênes du club, voire le directoire, suite à la démission d’Aoudia Madjid de la tête de CSA JSM. J’ai, au début, donné mon accord de principe, en exigeant de travailler avec un groupe et s’entraider pour l’intérêt du club. Sauf qu’il n’y avait aucun document officiel (PV de réunion)… Juste une simple discussion. Je me suis retrouvé seul, alors que je n’avais aucune expérience dans le domaine». Par ailleurs, poursuit Boudjemaâ, «si les choses se font dans les règles, (assemblée générale,…), il se pourrait que je présente ma candidature pour la présidence du CSA JSM, bien que le poste lui-même ne m’intéresse pas. Ce qui me préoccupe, c’est plutôt l’intérêt du club. Il n’est pas obligatoire que je sois son président. Le plus important c’est de travailler avec un groupe de personnes intègres, pour faire bouger les choses et aider le club à jouer les premiers rôles. D’ailleurs, tout le monde doit s’impliquer pour soutenir la JSM et la faire sortir du statu quo», conclut-il.

M’hena A.