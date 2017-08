Benayad nouveau DG de l’USMBA

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Les actionnaires de la SSPA USM Bel Abbès ont procédé, à l’unanimité, à l’élection d’un nouveau directeur général. Les membres du conseil d’administration de l’USMBA ont choisi Benayad pour gérer les affaires du club et ce, après la démission du président Hesnaoui. Benayad aura aussi la tâche de veiller au grain sur les jeunes catégories de l’USMBA.

Lemhane out pour deux mois

Coup dur pour le CRB, puisque le meneur de jeu Mokhtar Lemhane, qui a quitté le terrain face à l’USMBA suite à une blessure, est out pour une durée de deux mois. Le joueur est très déçu et ne s’attendait pas à ce que sa blessure soit aussi grave. Todorov sera, donc, appelé à trouver un remplaçant à Lemhane pendant cette période, où ce dernier sera éloigné des terrains et de la compétition.

Meftah élu homme du derby face au PAC

La LFP a initié un prix cette saison pour les grandes affiches et les derbys. Pour la première journée, les responsables de la ligue ont désigné le meilleur joueur ou l’homme du match, lors du derby qui a mis aux prises l’USMA et le PAC. Le défenseur des Rouge et Noir Mohamed Rabie Meftah a été, donc, élu l’heureux lauréat de ce prix décerné par l’instance présidée par Mahfoud Kerbadj. Ce qui ne fera qu’encourager les joueurs locaux pour travailler davantage durant la saison, afin de s’illustrer et surtout attirer l’attention de Lucas Alcaraz pour se frayer une place chez les A, même si ce sera difficile devant la présence en force des joueurs évoluant en Europe.

Belameiri meilleur buteur avec deux buts inscrits

El Hadi Belameiri, l’attaquant du CS Constantine, s’est distingué lors de cette première journée en signant un doublé face au Nasr Hussein Dey. C’est le seul joueur qui a marqué deux buts lors de cette première et se positionne à la première place des buteurs du championnat. Derrière, plusieurs joueurs ont marqué un but, comme Djabout (JSK), Meftah et Hamzaoui (USMA), Nekkache (MCA), Yahia Cherif (JSS), Lakroum et Hamia (CRB) pour ne citer que ces joueurs. La course au titre du meilleur buteur est déjà lancée par le virevoltant attaquant des Sanafir, El Hadi Belameiri, qui compte faire sensation cette saison avec les Vert et Noir, pour mener son équipe vers le sommet de la pyramide et de surclasser les autres joueurs de la Ligue 1 Mobilis.

M. A.