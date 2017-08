«Hannachi a envoyé des supporters pour nous insulter»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

C’est un Faouzi Moussouni très déçu et en colère qui s’est présenté à la conférence de presse après le match, qui a opposé son équipe à la JSS avant-hier soir au stade du 1er Novembre. En plus d’avoir commenté le match, Moussouni a tiré à boulets rouges sur son ancien président Moh-Chérif Hannachi qui, selon lui, fait tout pour saboter l’équipe. D’emblée, l’ex-attaquant de la JSK a accusé Hannachi d’avoir manœuvré pour que la JSK rate sa première rencontre de la saison : «C’est Hannachi qui a envoyé les quelques supporters qui nous ont insulté aujourd’hui (avant-hier ndlr). Heureusement que les vrais supporters ne sont pas tombés dans son jeu. Ces supporters qui nous ont insultés veulent perturber l’équipe», dénonce Moussouni. Ce dernier a accusé également Hannachi de les avoir perturbé durant toute la semaine qui a précédé la rencontre : «Il n’a pas cessé de nous mettre les bâtons dans les roues durant toute la semaine qui a précédé le match face à la JSS», ajoutera le conférencier.

«Redouani a failli rater le match»

Le défenseur Saadi Redouani a failli rater le match de son club face à la JSS, après la disparition de sa licence à quelques heures seulement de la rencontre. Commentant cet incident, Moussouni affirme que c’est du sabotage pour son équipe, tout en accusant toujours l’ancien président : «La preuve que Hannachi a tout fait pour nous déstabiliser est la disparition de la licence de Redouani à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre. C’est grave ce qui s’est passé», regrette Moussouni.

«On n’a pas été mauvais lors de ce premier match»

Commentant le résultat de la partie, Moussouni a estimé que son équipe n’était pas mauvaise malgré le semi-échec concédé face au représentant du Sud. L’adjoint de Rahmouni se montre confiant quant à l’avenir du club : «On n’a pas à rougir de ce nul. On aurait aimé offrir la victoire à nos supporters, malheureusement on est tombés sur une équipe accrocheuse. Malgré tout ce qu’a fait Hannachi, on n’a pas été mauvais lors de ce premier match de la saison. On fera tout pour réaliser de bons résultats lors des prochains rendez-vous qui nous attendent», a conclu Moussouni son intervention.

M. L.