Beaucoup reste à faire !

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

La JS Kabylie n’a pas pu faire mieux que de se contenter d’un match nul (1 - 1), avant-hier à domicile, face à la JS Saoura. Au-delà du résultat, plusieurs insuffisances ont été constatées côté JSK au cours de cette confrontation.

En plus des erreurs défensives, le milieu de terrain et l’attaque n’étaient pas aussi à la hauteur, lors de ce premier match de la saison. Dans l’ensemble, le club kabyle n’a pas pu s’imposer et les occasions créées n’étaient pas nombreuses, surtout en seconde période. Le rythme de l’équipe a baissé même lors du second half, en dépit que les joueurs ont fait de leur mieux pour inscrire le but de la victoire. Certes, le club n’est qu’à son premier match de la saison, toutefois le rendement de l’équipe n’était pas satisfaisant et le résultat enregistré est très logique. Ainsi, le staff technique kabyle aura devant lui un grand travail afin de préparer l’équipe pour les prochains rendez-vous. Même si le championnat est encore très long, les Canaris doivent se racheter dès le prochain match face à l’USMB pour prétendre à réussir une bonne saison. Les équipiers du capitaine Raiah doivent réagir et vite pour gagner en confiance et prétendre à réussir un bon parcours.

Reprise des entraînements aujourd’hui

Les Canaris reprendront le chemin des entraînements, cet après-midi à 17h, au stade du 1er Novembre, après une journée de repos accordée aux joueurs hier. Le staff technique kabyle entamera la préparation de l’équipe en prévision du prochain match face à l’USMB. Le coach Mourad Rahmouni a mentionné les insuffisances de son équipe face à la JSS et fera de son mieux pour que son club démontre un visage meilleur lors des prochaines confrontations.



En amical USMA - JSK mercredi

La JSK affrontera, en amical, mercredi après-midi, l’USMA à Bologhine pour préparer les prochains rendez-vous. Vu que le championnat sera à l’arrêt le week-end prochain à l’occasion de l’Aïd El-Adha, le staff technique kabyle a jugé utile de programmer un match amical pour garder la forme des joueurs. Cette joute sera aussi une occasion pour combler les lacunes de l’équipe en prévision du prochain match du championnat face à l’USMB qui se jouera à Blida.

Mustapha Larfi.