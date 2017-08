Le groupe galvanisé

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

C’est dans une ambiance bon enfant que les joueurs de la JSM Béjaïa ont repris les entraînements, dans l’après-midi d’avant-hier, sous la houlette du staff technique.

Le nul flatteur, ramené vendredi dernier de Relizane (3 - 3) dans le cadre de la première journée du championnat, a visiblement donné du baume au cœur des joueurs de la JSMB qui ont tous marqué de leur présence cette première séance de la semaine. Pour cet après-midi, le staff technique a prévu une rencontre amicale contre la JSD Jijel (DNA). Le match aura lieu au stade municipal de la ville éponyme à partir de 18 heures. Il permettra au coach en chef de la JSMB, Mounir Zeghdoud, d’apporter les correctifs nécessaires constatés dans le jeu de son équipe face au RCR, notamment au niveau du compartiment défensif lequel a pris trois buts contre le RCR dont celui de Nazim Aklil contre son camp. Invité par nos soins à commenter le résultat de leur premier match de la saison, le milieu béjaoui, Hamza Ouanes, dira en substance : «De prime abord, je pense que le nul est en soi un résultat positif étant donné que nous l’avons acquis en dehors de nos bases et face à un adversaire qui a tout fait pour remporter ce match. Sans faire la fine bouche, je dois ajouter qu’on aurait pu prétendre à mieux dans cette empoignade mais les quelques erreurs que nous avons commises, nous ont coûté aussi deux points. Ceci dit, il faut, à présent, positiver et continuer à travailler pour être plus performants à l’avenir.»

Les bilans approuvés

Par ailleurs et comme prévu, l’assemblée générale (AGO) du CSA/JSMB a eu lieu en début de soirée d’avant-hier, au salon d’honneur du stade de l’UMA. Après la lecture des deux bilans, moral et financier de l’exercice écoulé, ceux-ci ont été approuvés à l’unanimité par les présents. Cependant, l’échec de l’objectif d’accession en Ligue 1 de la JSMB à l’issue de la saison passée, a rendu les débats électriques dans la salle. Pour sa part, le président du CSA, Zahir Guellati, a remis sa démission devant les membres de l’AG qui l’ont approuvée à l’unanimité. Suite à quoi, une commission de recueil de candidatures pour sa succession a été installée.

