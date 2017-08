NAHD - USMA au 20 août

Par DDK | Il ya 1 heure | 65 lecture(s)

Le derby qui opposera le Nasr Hussein Dey à l’USM Alger lors de la seconde journée du championnat de Ligue 1 Mobilis le 8 ou le 9 septembre prochain, n’aura pas lieu au stade olympique du 5 juillet, pour cause des travaux de réfection entamés dernièrement. Du coup, le match NAHD - USMA aura lieu finalement au stade 20 août d’Alger, sachant que c’est le Nasria qui va recevoir.

Les joueurs du CRB en grève

Les joueurs du CR Bélouizdad qui ont accompli leur mission en battant, avec l’art et la manière, l’USM Bel Abbès sur le score de deux buts à zéro, sont passés à l’action pour réclamer leur argent. Comme première action, les camarades de Lakroum ont décidé d’enclencher un mouvement de grève, en boycottant la séance de reprise prévue avant-hier et en mettant devant le fait accompli la direction, à sa tête Mohamed Bouhafs qui n’a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Pour rappel, les anciens et les nouveaux joueurs n’ont pas perçu leur argent depuis déjà trois mois.

Un match de suspension pour Mellal de l’USMH

Le milieu de terrain offensif de l’USM El Harrach, Mellal, est suspendu pour un match. Il ne sera donc pas présent lors du derby de la prochaine journée du championnat, face au CR Bélouizdad. Younes Ifticen sera, donc, privé des services de Mellal et devra lui trouver un remplaçant pour le prochain match qui va les opposer aux gars de Laâqiba.

Le MCA en mini-stage à l’hôtel du 5 juillet

La direction du MCA ne laisse rien au hasard et essaye de mettre l’équipe dans de bonnes conditions. D’ailleurs, un mini-stage a été programmé à l’hôtel du 5 juillet pour permettre aux joueurs de garder leur concentration et de préparer, comme il se doit, la suite du parcours. Les camarades de Chaouchi ont repris, hier, les entraînements à l’annexe du 5 juillet.

Khemis Meliana et Reghaïa aumenu de l’OM en amical

Pour permettre à ses joueurs de garder le rythme de la compétition, le coach Sid Ahmed Slimani a programmé deux joutes amicales. La première, consacrée aux titulaires, est prévue aujourd’hui face à la formation de Khemis Meliana, tandis que la seconde partie amicale aura lieu demain mercredi face au NARB Reghaia. Pour ce match, le coach Slimani donnera la chance aux remplaçants afin d’avoir une idée plus vaste sur leur niveau et peut-être faire confiance à quelques uns d’eux à l’avenir.

M. A.