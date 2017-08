«J’ai marqué certes, mais ma joie n’était pas complète»

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

L’attaquant kabyle, Adel Djabout, revient dans cet entretien sur la rencontre de son équipe face à la JSS et promet de tout faire pour se racheter face à l’USMB.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur le semi-échec concédé face à la JSS samedi dernier ?

Adel Djabout : Nous sommes déçus par le résultat final, car on voulait entamer la saison par une victoire sur notre terrain et devant nos supporters. Cependant, le championnat est encore long et on fera le maximum pour se racheter lors des prochains rendez-vous.

Quel est votre sentiment après avoir marqué votre premier but avec la JSK dans un match officiel ?

J’étais content par le but que j’ai marqué, toutefois ma joie n’était pas complète car mon équipe n’a pas gagné la rencontre. Je cravacherai dur encore pour marquer d’autres buts à l’avenir et aider mon équipe à réaliser de bons résultats.

Comment jugez-vous le rendement de votre club lors de ce premier match face à la JSS ?

On a fait de notre mieux pour gagner la partie, mais on n’a pas réussi notre objectif. Il y a encore des lacunes à combler. Le championnat est encore loin et je reste confiant que l’équipe démontrera un visage meilleur lors des prochaines confrontations.

Le championnat observe une trêve, cela sera-t-il en faveur de votre club ?

On profitera de l’arrêt du championnat pour travailler nos insuffisances. On préparera convenablement le prochain match face à l’USMB et on jouera cette rencontre avec la ferme intention de se racheter.

Vos supporters sont déçus par le semi-échec concédé. Qu’avez-vous à leur dire ?

On leur demande pardon pour cette contre-performance. Je leur demande de rester derrière l’équipe et nous soutenir lors des prochains rendez-vous. En tant que joueurs, nous sommes déterminés à tout faire pour les satisfaire en réalisant de bons résultats.

Entretien réalisé par M. L.