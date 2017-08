«Dire qu’on jouera le titre serait mentir»

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Le coach Mourad Rahmouni fait de son mieux pour que la JSK réussisse la nouvelle saison 2017-2018.

J oint par nos soins hier au début d’après-midi, le coach kabyle nous a parlé de plusieurs points concernant son club. D’emblée, il est revenu sur le semi-échec concédé par son club face à la JSS samedi passé. «Malgré le nul concédé à domicile, je pense que l’équipe n’a pas été mauvaise pour son premier match de la saison. D’ailleurs, je félicite les joueurs pour les efforts fournis lors de ce match. On travaillera encore pour être plus performants», affirme le coach Ramouni.

«L’équipe a besoin d’un chasseur buts»

La JSK n’a pas créé beaucoup d’occasions face à la JSS et le rythme a baissé en seconde période. Questionné sur ce point, Rahmouni était catégorique. Il affirme que son équipe a joué sans attaque lors de cette rencontre : «Face à la JSS, on a joué avec les joueurs les plus en forme. Cependant, l’équipe a besoin d’un vrai chasseur de buts», a ajouté Rahmouni.

«Le match amical face à l’USMA sera bénéfique»

«Le match amical face à l’USMA, qui se jouera demain, sera bénéfique pour le club vu que le championnat sera à l’arrêt à l’occasion de la fête de l’Aïd. On a programmé ce match pour garder le rythme de la compétition. On corrigera les erreurs de l’équipe en prévision des prochains rendez-vous», poursuit notre interlocuteur.

«C’est tôt de parler du match de Blida»

Concernant le prochain match face à l’USMB, Rahmouni estime que le plus important pour le moment est de bien préparer cette confrontation : «Le match de l’USMB est un peu loin et on en parlera au moment opportun. Cependant, le plus important est d’assurer une bonne préparation», a précisé l’intervenant.

«L’objectif du club est de bâtir une équipe compétitive»

Par ailleurs, le coach Mourad Rahmouni affirme que le club ne possède pas les moyens de jouer le titre : «Je ne peux pas mentir aux supporters en leur promettant le titre. L’équipe a beaucoup changé et notre objectif est de bâtir une équipe compétitive durant la saison en cours. On fera de notre mieux pour réussir les meilleures résultats possibles», a conclu Rahmouni son intervention.

Mustapha Larfi