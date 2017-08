«Notre mission est de promouvoir cette discipline»

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Lors de l’Open international des clubs qui a eu lieu du 30 juin au 2 juillet en Tunisie, les trois clubs algériens ayant pris part à cette manifestation sportive, à savoir l’IRB Esnam, Nedjm Bouira et Abtal Oum Bouaghi, se sont distingués en réalisant une bonne performance, notamment le club Abtal Oum Bouaghi qui a remporté la première place avec 62 médailles (35 médailles en or, 14 en argent et 13 en bronze), ainsi que trois coupes, (meilleur club, meilleur démonstration et meilleur entraîneur, Hani Amina expert international et championne du monde de karaté koshiki). De son côté, le club Nedjm Bouira a remporté 15 médailles. Ceci dit et selon M. Boualem Djemaa, diplôme fédéral et entraîneur de Koshiki à l’IRB Esnam, dont le club n’a pas effectué le déplacement faute de moyens : «Cela fait 20 ans que j’exerce ce métier. J’ai commencé avec le karaté do puis le koshiki, une discipline peu connue en Algérie, mais que nous essayerons de promouvoir non seulement en Algérie mais aussi dans les pays du Maghreb et les pays africains», soulignera M. Djemaa. Ainsi, dira notre interlocuteur : «Lors d’une rencontre qui s’est tenue les 5 et 6 août dernier en Tunisie, les délégations algérienne et tunisienne avons fait le point sur le koshiki, notamment en marge des précédentes manifestations. Il a été convenu la création d’un comité technique du koshiki pour le suivi et la mise en œuvre du programme sportif pour la saison 2017/2018, ainsi que les regroupements, les stages régionales et internationales pour hisser le niveau de cette discipline et ce, en collaboration avec la fédération internationale de karaté et koshiki». Toutefois, en marge de la réunion de Tunisie, dira Djemaa, «nous avons, moi et ma collègue d’Oum Bouaghi, Mme Hani Amina, championne du monde et experte koshiki, hérité de la mission pour la promotion et le développement du koshiki dans les pays arabes, africains et même à l’échelle mondiale».Toutefois, en prévision de la coupe du monde de karaté koshiki, prévue les 4 et 5 novembre prochain à Moscou, en Russie, un stage technique au profit des entraîneurs qui sera chapeauté par Hani Amina, aura lieu les 7, 8 et 9 septembre prochain en Tunisie. Il sera précédé par un Open toujours en Tunisie, du 29 septembre au 1er octobre prochains», conclut- notre interlocuteur.

M. A.