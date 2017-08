Fin de stage bloqué

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Fin du stage de préparation en prévision de la prochaine saison sportive pour le MB Bouira. En effet, les protégés de l’entraîneur Rachid Fettache ont passé dix jours (18 - 28 août) au niveau de l’OPOW Rabah Bitat et la forêt Errich où ils ont suivi une préparation intense sur les trois volets (physique, technique et tactique), appuyé par trois joutes amicales. En effet, après le match nul (2 - 2) concédé face à la JS Jijel et la victoire (1 - 0) face au CRB Ain Oussara, le MBB a livré son troisième match amical avant-hier face à l’US Oued Souf. La rencontre qui s’est déroulée comme les précédentes sur son arène Bourouba Saïd, s’est terminée sur le score vierge de zéro partout. Néanmoins, ce fut une autre occasion pour l’entraîneur Fettache de faire tourner son effectif, notamment les nouvelles recrues. Toutefois, en prévision de la fête de l’Aid El-Adha, un repos a été accordé aux joueurs. La reprise aura lieu lundi prochain au niveau du stade Bourouba Saïd de Bouira. Par ailleurs et concernant la situation financière du doyen des clubs de Bouira qui évolue pour la première fois en division inter régions, on se dit soulagé que l’APW de Bouira s’est engagée pour le paiement des frais d’engagement. Boukharouba estime avoir tout expliqué aux joueurs, «y compris aux nouvelles recrues». Si le club veut réussir quelque chose, dira Boukharouba, «il faudrait l’implication de tout le monde».

M’hena A.