Sedkaoui, Ouznadji et Rial, les surprises du chef !

Par DDK | Il ya 1 heure | 172 lecture(s)

La direction de l'US Béni Douala est sur le point de réaliser une belle opération en cette fin du mercato estival, en engageant trois joueurs qui ont déjà porté les couleurs de plusieurs clubs de Ligue 1 Mobilis, à l'image de la JS Kabylie.

Il s'agit du défenseur axial Ali Rial, qui a passé sept ans à la JSK, Kaci Sedkaoui, natif de Draâ Ben Khedda, qui a déjà porté les couleurs des Jaune et Vert, et l'attaquant Nouri Ouznadji qui a également porté le maillot kabyle. D'après le manager général du club, Dahmane Azem, «tout est ficelé avec Sedkaoui, qui est attendu pour commencer les entraînements avec l'équipe ce mardi (Ndlr, hier). Quant à Rial et Ouznadji, les pourparlers sont à un stade avancé et il ne reste que quelques détails à régler. D'ici mercredi, on finalisera avec ces deux joueurs d'expérience». Et de conclure : «c'est en bonne voie et en principe, ils seront avec nous cette saison». Le boss Hocine Ammam compte, ainsi, frapper un bon coup pour permettrez à 'US Béni Douala de réaliser son objectif cette saison, en accédant en Ligue 2 mobilis, après avoir raté de peu la montée la saison passée. Par ailleurs, le groupe, qui a effectué un stage de douze jours à Aïn Draham, a disputé cinq matchs amicaux (deux victoires et trois matchs nuls). L'équipe est rentrée vendredi passé au pays. Le coach Naït Abbas a accordé trois jours de repos à ses joueurs et la reprise était prévue pour hier au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.



Aujourd'hui en amical face à l'OS Moulediouane

Un autre match amical est programmé pour les gars d'Ath Douala. Une rencontre prévue aujourd'hui face au nouveau promu en Régionale 2, l'OS Moulediouane, au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda. Un match qui sera mis à profit par le staff technique de l'US Béni Douala, pour faire tourner son effectif.

Massi Boufatis