«Le meilleur est à venir»

Affichant une forme éblouissante le jeune milieu de terrain Juba Oukaci s’est illustré face à la JSS samedi passé. Joint, l’enfant de Fréha parle dans cet entretien deplusieurs points.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur le match de samedi passé face à la JSS ?

Juba Oukaci : Nous sommes très déçus pour nos supporters à qui on voulait dédier une victoire. Pour le rendement de l’équipe, je dirai qu’il n’était pas mauvais malgré le résultat final de la confrontation. On a fait de notre mieux pour gagner le match, mais on n’a pas réussi notre mission. Le championnat est encore long et on fera tout pour se racheter lors des prochaines rencontres.

Est-ce que cette contre-performance ne risque pas d’influer sur le moral du groupe ?

Bien que nous ayons perdu deux points, notre prestation n’a pas été mauvaise. Certes, on a ressenti une certaine fatigue en seconde période, mais avec le travail, on sera plus performants lors des prochains matchs. Ce premier pas ne va pas nous affecter et nous sommes déterminés à tout faire pour réussir de bons résultats lors des prochains rendez-vous.

Vous avez fourni un bon match face à la JSS. Quel est votre sentiment ?

Je ne fais que mon travail sur le terrain, car mon seul souci est de servir mon équipe à chaque fois. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour être à la hauteur de la confiance placée en moi.



Même le coach Rahmouni ne tarit pas d’éloges à votre égard…

Les déclarations de l’entraîneur m’honorent et me motivent à redoubler d’efforts à chaque fois pour progresser davantage. Je cravacherai encore dur pour enchaîner les belles prestations et aider mon club à réaliser ses objectifs.

Comment voyez-vous le prochain match face à l’USMB ?

Tous les matchs sont difficiles, mais on préparera convenablement cette rencontre et on partira à Blida avec la ferme intention de réussir un bon résultat. On visera la victoire pour se racheter et procurer de la joie à nos supporters.

Entretien réalisé par M. L.