Rahmouni motive ses joueurs

La JSK a repris le chemin des entraînements, avant-hier soir, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

Après le semi-échec concédé face à la JSS, les Canaris préparent le prochain match face à l’USMB. Le coach Rahmouni veut que ses joueurs oublient la JSS pour se concentrer sur le prochain match : «Je vous remercie pour vos grands efforts fournis lors du match face à la JSS. Je suis satisfait de votre rendement malgré le nul concédé. À présent, oubliez la JSS et concentrez-vous sur la préparation de la prochaine confrontation qui sera très importante. On doit bien préparez ce rendez-vous», a déclaré Rahmouni à ses poulains, avant de poursuivre : «Le match face à l’USMB sera très important pour nous. On doit faire le maximum pour revenir avec un résultat probant.»

Le match amical face à l’USMA annulé

Par ailleurs, la rencontre amicale prévue aujourd’hui face à l’USMA est annulée pour des raisons qu’on ignore pour le moment. Ainsi, le staff technique kabyle se contentera de séances d’entraînements et de matchs d’application afin de préparer l’équipe pour le prochain matcs face à l’USMB. Rahmouni et son adjoint Moussouni feront de leur mieux pour que leur club revienne avec un résultat positif.

Le staff technique risque le limogeage

Le prochain match face à l’USMB sera la dernière chance pour le staff technique qui risque le limogeage en cas de défaite. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction kabyle. Cette dernière précise que le président intérimaire Malik Azlef a signifié à Rahmouni qu’ils doivent impérativement réussir un bon résultat lors de la prochaine journée du championnat s’ils veulent poursuivre leur mission.

