Les Verts dans le vif du sujet

C’est avant-hier dans l’après-midi que les joueurs convoqués ont commencé à arriver sur le lieu du regroupement, le CTN de Sidi Moussa.

Le staff technique les attendait sur les lieux, pour entamer la préparation en prévision du premier rendez-vous face à la Zambie, le 2 du mois prochain à Lusaka. Les camarades de Brahimi sont, donc, dans le vif du sujet et concentrés sur la préparation du match décisif face aux Chipolopolos, qui les attendent de pied ferme. Les deux prochaines rencontres des Fennecs seront décisives pour la qualification au prochain mondial de la Russie 2018. Les six points qui seront mis en jeu sont, en effet, d’une grande importance. Les joueurs auront encore devant eux deux jours, aujourd’hui et demain, pour peaufiner leur préparation avant de s’envoler vers la Zambie après-demain jeudi. Deux séances étaient au programme d’aujourd’hui, alors qu’hier, le coach national Lucas Alcaraz s’est contenté de programmer une légère séance en fin de journée. Pour la journée d’aujourd’hui, les partenaires de Boudebouda seront soumis au biquotidien avec deux séances au menu. La première est prévue ce matin et la seconde dans l’après-midi. Les poulains d’Alcaraz auront à effectuer des séances tactiques. L’Espagnol tentera de mettre en place un dispositif dans ce sens, qui sera mis en exécution ce samedi à Lusaka. A signaler, enfin, que la dernière séance aura lieu demain mercredi au CTN de Sidi Moussa.

Ghezzal autorisé à retarder son arrivée à aujourd’hui

Si pour les joueurs convoqués, leur présence pour le premier jour du stage était indispensable, ce n’est pas le cas pour le néo-joueur de l’AS Monaco Rachid Ghezzal. Ce dernier a eu l’autorisation du coach national Lucas Alcaraz de s’absenter pendant deux jours pour des raisons familiales.

Belarbi et Darfalou, les invités d’Alcaraz

Deux joueurs font partie du groupe qui a débuté le stage avant-hier à Sidi Moussa, mais en tant qu’invités. Le sélectionneur des Verts a, donc, invité le joueur de l’USM El Harrach Belarbi et l’attaquant de l’USM Alger Darfalou Oussama, pour s’habituer à l’environnement de l’EN A, en attendant qu’ils fassent partie de ses plans à l’avenir et lors des futures échéances.

