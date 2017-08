Quel successeur à la tête du club ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

C’est un président visiblement rongé par la colère qui s’est présenté, hier après-midi, face à la presse. M. Rezki déclara tout de go : «Je vous annonce officiellement ma démission de la présidence du comité de gestion du MOB à compter de cet instant», avant d’énumérer les raisons l’ayant poussé à prendre une telle décision en ce début de saison : «Je ne suis pas un monarque, mais plutôt un démocrate convaincu. Après avoir répondu favorablement à l’appel des actionnaires pour remettre sur pied le club, qui se trouvait dans une situation délétère après sa relégation en ligue 2, le moment est venu de remettre le tablier après avoir réglé une grande partie des dettes s’élevant à quelque trente milliards de centimes. Aussi, l’équipe a fait une préparation dans des conditions normales et a démarré sa saison dans de bonnes conditions. Maintenant, je laisse ce club à ces gens qui excellent dans la culture de la division, des menaces et de la médisance, mais pas en matière de gestion d’un club», ajoute-t-il. Continuant dans la foulée, tout en envoyant un message à ses détracteurs qu’il refuse de nommer, le conférencier enchaîne : «Je ne m’accroche pas à mon fauteuil. Je le laisse pour ceux qui voudraient le prendre. Je répète encore que les joueurs sont payés au dernier centime. L’équipe est à présent remise sur les rails et les caisses du club sont bien remplies ; il ne reste qu’à gérer la situation présente».

B. Ouari