Match amical ce matin contre l’USOA

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Poursuivant les préparatifs de leur prochain rendez-vous en championnat contre le RC Kouba, les joueurs du MOB devaient disputer, ce matin à 10h, un test amical face à l’USO Amizour (DNA, Centre-est). Ainsi, le staff technique qui a augmenté la charge du travail ces deux derniers jours, a décidé de programmer ce match ô combien bénéfique pour ses joueurs afin de demeurer compétitifs en raison de la trêve qu’observera le championnat ce week-end, à l’occasion de fête de l’Aïd. En outre, le coach Mustapha Biskri qui n’a pas manqué de vilipender ses attaquants à l’issue du dernier match contre l’ASMO (0 - 0), mettra sans doute à profit cette joute amicale pour revoir les lacunes constatées lors de ce match. Aussi, ce match contre les Amizourois permettra au coach de faire une revue d’effectifs et sera ainsi une occasion pour ceux qui n’ont pas pris part à la récente confrontation devant les Asémistes pour taper dans l’œil de l’entraîneur en prévision des prochains rendez-vous de leur équipe en championnat. Invité à commenter le récent faux-pas de son équipe contre l’ASMO, le milieu Antar Boucherit dira : «On aurait aimé débuter par une victoire surtout qu’on a évolué chez nous et devant notre public, hélas, ce ne fut pas le cas en dépit de notre bonne prestation d’ensemble devant une équipe de l’ASMO, disons-le, qui a fait de la résistance, avec en sus, un gardien de but qui était dans son jour. Cependant, ce faux-pas ne peut en aucun cas contraster avec notre grande envie de nous ressaisir dès le prochain match pour récupérer les deux points perdus sur notre terrain. Pour cela, on continue à travailler sereinement et nous demeurons confiants en l’avenir qui, j’en suis persuadé, sera meilleur pour nous. Pour tout vous dire, il nous faudra attendre la 5e ou la 6e journée du championnat pour voir le vrai visage de toute l’équipe.» Et d’ajouter : «Nous avons un public formidable qui mérite qu’on lui procure constamment de la joie. Je tiens au nom de tous mes camarades à le remercier du fond du cœur pour tout le soutien qu’il nous apporte. De notre côté, on fera le maximum pour le rendre encore fier de son équipe cette saison.»

B. O.