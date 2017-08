«J’ai un vrai projet avec les moyens qu’il faut »

Par DDK | Il ya 1 heure | 210 lecture(s)

L’ancien joueur de la JSK, Hamid Sadmi qui a déjà affiché ses intentions de prendre les rênes du club, revient à la charge pour réaffirmer et appuyer sa proposition à la veille de la réunion censée être celle qui consacrera l’ouverture du capital du club pour envisager une nouvelle ère à l’équipe. Ci-après sa déclaration numéro 2 dans son integralité : «La journée du 7 août 2017 marque le départ d’un président, plutôt la fin d’un règne qui s’est terminé par la métamorphose d’une grande institution sportive, la JS Kabylie, à une quelconque équipe de football sans aucune infrastructure !!! En plus, avec l’abandon de toutes les autres disciplines sportives (volley-ball, basket-ball, handball...).

Lamentable et triste à la fois

D’une manière autonome et avec toute responsabilité, je revendique une part dans le départ de l’ex-président par des actions que j’ai menées, allant dans le même sens et la même direction que les leviers actionnés à cet effet. Toute ma gratitude pour les personnes et les supporters qui ont participé de près ou de loin au départ de l’ex-président dans le respect et l’intérêt exclusif de la JS Kabylie. C’est avec plein d’espoir mais avec beaucoup d’inquiétudes que je constate cette vacance temporaire du pouvoir à la tète de notre cher club la JSK. Pour cela, l’accession à la direction et au contrôle de ce club prestigieux et historique ne doit pas être ni un héritage, ni une continuité, ni une succession à des privilèges, ni le résultat de combines. Pour cela, j’interpelle les janissaires de la plume et des discours au service de groupes d’intérêts occultes à beaucoup de sagesse, de responsabilité et d’honnêteté intellectuelle. Je demande aux pouvoirs publics de veiller à une succession légale. Cette vacance de pouvoir doit ouvrir la voie à une alternative qui sera une rupture définitive avec les anciennes pratiques d gestion, qui fera de la JS Kabylie une institution sportive (toute disciplines confondue), respectée et qui restituera la dignité aux supporters. Cette alternative unique solution, je l’incarne et se fera avec des moyens financiers à la hauteur de notre prestigieux club, avec une gestion moderne, transparente et légale au service d’un projet réaliste et ambitieux, avec des hommes dignes et compétents dévoués à cette cause. Ces hommes sont autour de moi, les moyens financiers sont disponibles en plus d’un partenariat sportif avec une firme étrangère. J’appelle les supporters et le peuple de la JSK, sur tout le territoire national et dans l’immigration, à la vigilance et à l’adhésion pour cette alternative.

"Vive la JSK. Respect aux supporters".

Abdelhamid Sadmi