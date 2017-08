Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Comme annoncé sur ces mêmes colonnes, Karim Doudane est le nouveau manager général de la JSK après avoir tout conclu avec la direction kabyle. Joint au téléphone hier au début d’après-midi, le nouveau ancien manager général dira : «J’ai tout conclu avec les responsables kabyles et je suis de retour à la JSK. Je ne peux tourner le dos au club du cœur. Je suis conscient de ce qui m’attend et je ferai tout pour aider la JSK.» Concernant le début de sa mission, Doudane a affirmé qu’il débutera sa mission à partir de la semaine prochaine : «Après avoir tout conclu avec les dirigeants, j’entamerai ma mission juste après l’Aïd», a ajouté Doudane.

«Un grand travail nous attend»

De retour à la JSK, Doudane compte faire de son mieux pour aider le club à retrouver son lustre d’antan. «J’ai vu le premier match de l’équipe face à la JSS et j’ai constaté du bon et du moins bon. Cependant, ce n’est que le premier match du championnat et on ne peut pas juger l’équipe par rapport à cela. Ce qui est sûr c’est qu’il y a des lacunes à combler et on les travaillera pour que l’équipe soit plus performante», a affirmé l’intervenant.

«La JSK a besoin du soutien de tout le monde»

Pour clore, Doudane dira : «Le club a besoin du soutien de tout le monde (dirigeants, supporters et même la presse).»

M. L.