Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le jeune défenseur de la JSK, Bilel Tizi Bouali, parle dans cet entretien du semi-échec concédé face à la JSS, de la décision de son entraîneur de ne pas faire appel à lui pour cette rencontre, du prochain match face à l’USMB et d’autres points encore.

La Dépêche de Kabylie : Le coach Rahmouni ne vous a pas convoqué

pour le match face à la JSS. Quel est votre sentiment ?

Tizi Bouali: Honnêtement, je m’attendais à ce que je sois convoqué, car j’étais prêt à jouer cette rencontre. Cependant, je respecte le choix de l’entraîneur. L’intérêt du club passe avant le mien et je travaillerai encore pour convaincre mon coach. Je ferai tout pour gagner ma place lors des prochaines rencontres.

Vous êtes sûrement déçu du score final de la confrontation…

À l’instar de mes équipiers, j’étais déçu car notre souhait était d’entamer la saison par une victoire. Cependant, le championnat est encore long et on fera le maximum pour enchaîner les résultats positifs. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend et on ne lésinera pas sur les efforts pour être plus performants.

Cet arrêt du championnat sera une occasion pour vous pour combler les lacunes, n’est ce pas ?

Effectivement, on profitera de cet arrêt pour travailler nos insuffisances et améliorer notre rendement. Car seul le travail paye, et pour cela, on cravachera dur pour réussir de bons résultats.

Comment appréhendez-vous le prochain match face à l’USMB ?

Le match face à l’USMB est encore loin, on en parlera à l’approche de cette rencontre. Cependant, nous devons le préparer convenablement pour être prêts sur tous les plans le jour J. Le staff technique a mentionné les insuffisances et on les travaillera en prévision des prochains rendez-vous.

Un mot aux supporters ?

On leur demande pardon pour cette contre-performance et on leur promet de tout faire pour les satisfaire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi.