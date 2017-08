«On a les capacités de revenir avec une victoire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le sélectionneur national Lucas Alcaraz a animé hier au CTN de Sidi Moussa un point de presse où il a évoqué plusieurs sujets, tels que la double confrontation face à la Zambie, la non convocation de Ferhat, la présence de Slimani et Mahrez dans le groupe ainsi que son souhait de voir le défenseur Hassani réussir comme Attal en sélection. «On ira en Zambie pour gagner et rien d’autre. On a les capacités pour battre les zambiens chez eux. Si on veut garder nos chances de nous qualifier au prochain mondial, on doit battre la Zambie à Lusaka et en Algérie», a déclaré d’emblée le coach espagnol Alcaraz, tout en affirmant que «le groupe est conscient de la tâche qui l’attend, y compris Slimani et Mahrez qui sont concentrés, malgré le fait qu’ils ne sont pas encore fixés sur leur avenir. Sinon je n’aurais pas pu les convoquer. Mais je sais qu’ils sont concentrés à 100% sur ces deux matchs qui nous attendent face à la Zambie». Pour ce qui est de l’absence de Ferhat, le conférencier a estimé que «Ferhat a des qualités et je suis content pour son début en force avec le Havre et j’espère qu’il va continuer sur cette lancée. Dommage qu’il joue en ligue 2 française». Quant au défenseur axial Hassani, Alcaraz misera sur ses services comme il l’a fait avec Attal qui a réussi son baptême du feu avec les Verts «Hassani est un bon défenseur qui va apporter un grand plus à la sélection nationale. On doit lui faire confiance et j’espère qu’il réussira comme Attal». Le driver des Verts a déclaré aussi que «la défaite face à la Libye pour la sélection des locaux ne va pas influencer sur l’EN A en prévision de ces deux matchs face à la Zambie dans le cadre des éliminatoires. Bien au contraire le groupe est galvanisé à réaliser le plein lors des deux sorties pour se relancer dans le groupe et rester en course pour la qualification au prochain mondial de Russie».

Synthèse de M. A.