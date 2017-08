Les Verts à Lusaka pour se relancer

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Les protégés de Lucas Alcaraz s’envoleront, ce matin, de l’aéroport international Houari Boumédiène d’Alger pour la Zambie, en prévision du match de la 3e journée des éliminatoires du mondial 2018, prévu samedi à Lusaka.

Les partenaires de Brahimi qui ont effectué trois jours de préparation à Sidi Moussa, se sont entraînés hier pour la dernière fois au CTN, sous la houlette de l’Espagnol Alcaraz. Ce dernier a programmé deux séances : une pour la matinée et une autre pour l’après-midi. Ainsi donc, aujourd’hui à 11h, la sélection algérienne s’envolera à bord d’un vol spécial de la compagnie aérienne d’Air Algérie. Un déplacement périlleux à Lusaka, où la Zambie attend son homologue de l’Algérie de pied ferme pour rester dans la course dans la qualification au prochain mondial. Et c’est le cas pour les camarades de Mahrez qui ne jurent que par la victoire, pour garder leurs chances intactes pour la qualif’, surtout que le 5 septembre prochain, ils auront à recevoir les Zambiens au stade Hamlaoui de Constantine, pour mettre la pression davantage sur le Nigéria qui accueillera demain à Uyo son homologue du Cameroun.

Deux séances à Lusaka

Les Verts qui arriveront aujourd’hui à Lusaka effectueront une légère séance d’entraînement pour se débarrasser de la fatigue du voyage et de récupérer leurs forces. Demain après-midi, les Bentaleb et compagnie effectueront leur dernière séance de travail à l’heure du match sur la pelouse principale qui abritera le choc de samedi face aux Chipolopolos.

Benguit, Taïder les changements d’Alcaraz

En prévision de ce match face à la Zambie, le driver des Fennecs du Désert, Lucas Alcaraz, apportera des changements par rapport aux derniers matchs joués à Tchaker. Attal qui manque de compétition sera certainement sacrifié et Benguit le néo-international est le mieux indiqué à le remplacer. Le deuxième changement touchera le milieu de terrain, et le joueur qui sera aligné d’entrée est le sociétaire de Taider. Ce dernier devra en principe prendre la place de Guedioura qui est en manque de compétition depuis un bon bout de temps. Sinon pour les autres postes, le même groupe sera reconduit avec M’Bolhi dans les buts, Ghoulam sur le côté gauche, Bensebaini et Mandi dans l’axe. Bentaleb sera associé à Taider. Dans l’animation, la mission sera confiée au duo Brahimi - Mahrez, alors que Hanni et Slimani seront alignés en attaque. Mais il se peut de voir Soudani titularisé et Slimani relégué sur le banc.

M. A.