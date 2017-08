Le début du championnat repoussé au 22 septembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Initialement prévu pour les 15 et 16 septembre, le début du championnat inter-régions, où évoluera le MB Bouira, a été repoussé au 22 et 23 du même mois. La LIRFA a, dans un communiqué diffusé sur son site, répondu favorablement aux doléances et requêtes émises par les clubs évoluant dans ce championnat, pour leur permettre une meilleure préparation, d’autant que la fête de l’Aïd El Adha est prévue pour ce week-end (1er et 2 septembre). Par ailleurs, le délai de dépôt de dossiers d’engagement et enregistrement de licences reste inchangé et fixé à la date du 31 août, soit aujourd’hui, comme le prévoit les dispositions réglementaires du football amateur saison 2017/2018.

M’hena A.