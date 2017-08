Houassi pressenti pour succéder à Guellati

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Alors que le président du CSA, Zahir Guellati, a officialisé sa démission dimanche dernier devant les membres de l’AG qui l’ont approuvée à l’unanimité (voir aussi notre édition d’avant-hier), une commission de recueil de candidatures a été aussitôt installée par les membres présents.

Ainsi, une source digne de foi, proche des arcanes du CSA, nous apprend que Belkacem Houassi serait le mieux indiqué pour succéder à Guellati, à la présidence de cette structure dès dimanche 4 septembre, date arrêtée pour la tenue de l’assemblée générale élective (AGE) du CSA. Toutefois, d’autres potentiels candidats pourraient se manifester d’ici-là pour postuler pour un mandat olympique de quatre ans à la tête de cet organisme de gestion des affaires de la JSMB.

Victoire en amical avant-hier face à la JSD Jijel

D’autre part, sur le plan sportif, l’équipe a donné la réplique avant-hier en match amical disputé au stade communal de la ville de Jijel à la JSD locale (1 - 0). L’unique but de la partie fut l’œuvre de l’attaquant Moussi inscrit en seconde période de jeu (53’) consécutivement à un joli service de son camarade Réda Bensayeh. D’après les échos qui nous sont parvenus, le niveau de cette confrontation fut d’un bon niveau technique entre deux équipes ayant mis à profit ce rendez-vous pour faire une revue d’effectifs. C’est ainsi, d’ailleurs, que le coach des Vert et Rouge, Mounir Zeghdoud, tout en motivant ses poulains à gagner ce match amical face aux Jijelis, a aussi saisi cette opportunité pour incorporer pas moins de sept éléments manquant de compétition et n’ayant donc pas pris part au dernier match de championnat face au RC Relizane. Il s’agit de Benmansour, Betraoui, Bakhtaoui, Hadjidj, Seghier, Ghanem et Bensayeh en lieux et places de Khellaf N., Abdelli, Merbah, Belmessaoud Benchaira, Djerboua et Drifel. Commentant la prestation de son équipe lors de ce match, le driver béjaoui, Mounir Zeghdoud, a déclaré notamment : «Je suis satisfait par le rendement fourni par mes joueurs et leur volonté à gagner ce match. En outre, cette confrontation devant la JSD fut une occasion pour donner la chance à ceux qui n’ont pas joué le premier match du championnat contre le RCR, pour avoir un temps de jeu dans les jambes. De même qu’on en a profité globalement pour combler le vide que va laisser la compétition officielle ce week-end.»

Deux jours de repos accordés aux joueurs

Les joueurs de la JSMB devaient effectuer leur dernière séance de travail, hier, ceci avant d’être libérés par le staff technique pour deux jours de repos afin de pouvoir passer la fête du sacrifice en famille. Les partenaires de Réda Bensayeh vont devoir reprendre leur bâton de pèlerin dès samedi soir au stade de l’UMA, pour poursuivre les préparatifs du prochain match à domicile contre le CRB Ain Fakroun, prévu le 8 septembre au stade de l’UMA pour le compte de la seconde journée du championnat.

B. Ouari