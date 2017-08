Mobilis récompensera l’ESS et le CRB

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Les deux équipes qui ont animé la finale de la coupe d’Algérie dans sa dernière édition, l’ESS et le CRB, seront récompensées dans les prochains jours, par le sponsor officiel de cette compétition, l’opérateur de téléphonie mobile «Mobilis». L’ESS percevra 500 millions de centimes, tandis que le vainqueur le CR Belouizdad aura la somme de 1 milliards de centimes.

Tayeb Meziani présenté par le Havre

C’est officiel, l’attaquant du Paradou AC Tayeb Meziani, auteur de 15 buts la saison passée en ligue 2 mobilis avec son équipe, a rejoint officiellement le club français le Havre AC, sous forme de prêt qui s’étalera pour une année. Meziani a été présenté avant-hier à la presse par les responsables du club français de ligue 2 qui occupe la tête de classement. Tayeb Meziani a eu l’agréable surprise de revoir Ferhat qui l’a accueilli à bras ouverts. «Je suis content de signer au HAC et je tâcherai de faire de mon mieux pour répondre aux attentes des dirigeants de ce club», a déclaré l’ex-Paciste au site du club.

Le MCA adresse un recours pour la levée du huis clos face à l’ESS

La direction du Mouloudia d’Alger a adressé un recours à la LFP pour la levée du huis clos infligé au club et qui le privera du choc face à l’ESS lors de la prochaine journée des Chnaoua. «Deux supporters du MCA ont pénétré sur le terrain et ont salué Chaouchi. J’ai discuté avec Kerbadj et je lui ai dis clairement que cette sanction est sévère et j’espère que ce huis clos sera levé pour permettre aux supporters d’assister au match. Normalement, on sera sanctionnés financièrement d’une amende 10 millions de centimes et d’un avertissement», a déclaré à la presse le directeur sportif du club Kamel Kaci Said. Reste à savoir si la LFP acceptera de lever le huis clos, ou elle va le maintenir.

Les joueurs du CRB mettent fin à leur grève

Les joueurs du CRB qui ont réclamé leur argent, en décidant même de boycotter la séance de dimanche dernier, ont mis fin à leur mouvement, après leur réunion avec le vice-président du club. Les coéquipiers de Chebira ont laissé de côté ce problème, en prenant en considération l’intérêt du CRB avant tout, afin de préparer le prochain derby face à l’USMH.

