Cinq jours pour préparer Aïn Fakroun

Après avoir bénéficié de trois jours de repos, les joueurs de la JSMB ont rendez-vous, cet après-midi, avec le staff technique afin de poursuivre la préparation du prochain match face au CRB Aïn Fakroun, prévu le 8 septembre à 19h au stade de l’UMA. Le driver en chef, Mounir Zeghdoud, qui s’est dit satisfait du rendement de ses poulains lors du match amical disputé, mercredi dernier, face à la JSD Jijel (1 - 0), a surtout été épaté par la prestation des jeunes du cru, à l’image de Mebarki et notamment Zamoum. Celui-ci a été d’ailleurs récemment promu en équipe A. Idem pour le portier n°2 de l’équipe et non moins transfuge de l’ASK, Mounir Benmeddour, qui a admirablement saisi sa chance contre la JSD, en effectuant quelques arrêts décisifs devant les attaquants adverses. A contrario, certains titulaires, qui se croyaient «intouchables» dans leurs postes, risquent tout bonnement de faire les frais des choix du coach à l’avenir, pendant que le transfuge du MCO, Abdeslam Moussi, a, encore une fois, confirmé tout son talent de buteur face à la JSD, après avoir inscrit sa première réalisation pour son premier match officiel avec sa nouvelle équipe face au RCR. En somme, la concurrence semble désormais reprendre de plus belle au sein de la JSMB et les propos du coach n’ont fait que galvaniser tous ses poulains, qui devront fournir davantage d’efforts à l’avenir, pour prétendre à une place de titulaire à part entière. Partant de là, c’est toute l’équipe qui pourrait en tirer profit. Les inconditionnels du club, eux, n’en seraient que réjouis, tant leur team favorite pourrait prétendre à de meilleures performances lors des prochaines rencontres du championnat. À commencer par ce rendez-vous ô combien important face aux Tortues pour lequel les Béjaouis auront encore cinq jours devant eux pour peaufiner leur préparation, entamée la semaine passée, dans le but de confirmer le nul (3-3) ramené de Relizane. En gros, les gars de la Soummam, qui comptent jouer encore sur le registre de l’accession en Ligue 1, viseront les trois points contre le CRBAF pour lancer leur saison.

B Ouari.