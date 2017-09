Par DDK | Il ya 59 minutes | 95 lecture(s)

Parallèlement aux turbulences qui secouent le club, notamment au sein de la direction où, doit-on rappeler, la démission toute fraîche annoncée par le président Mustapha Rezki, l’équipe tente de se concentrer sur son travail.

C’est ainsi qu’une rencontre amicale a été programmée en fin de semaine dernière face au voisin de l’US Oued Amizour. Sauf que là aussi, les choses n’ont pas l’air d’aller au mieux avec ce nul concédé (1 – 1) face à cet adversaire de la DNA. À la fin du match, le premier responsable du volet technique du MOB, Mustapha Biskri, tentera néanmoins de dédramatiser : «Le résultat technique importe peu dans ce genre de rencontres où nous cherchons plus la cohésion et le travail de groupe. Mes joueurs étaient corrects sur le terrain et le rendement moyen d’aujourd’hui est dû à la fatigue et à la charge de toute une semaine durant laquelle les joueurs se sont donnés à fond. Donc, on doit les comprendre. Concernant la panique qui règne chez les supporters, je peux les assurer qu’il n’y a pas le feu à la maison MOB et les prochains matchs seront encore meilleurs sur tous les niveaux. Certes, on a perdu deux précieux points à domicile devant l’ASMO, mais on doit les récupérer le plus vite possible, à commencer par le match du RCK qu’on doit bien négocier»,

A noter qu’après un repos de trois jours accordé aux joueurs, à l’occasion de la fête de l’Aïd, les Crabes reprendront le travail aujourd’hui à 18 heures au stade de l’UMA, dans l’optique de préparer dans les meilleures conditions possibles le prochain match contre le RCK, comptant pour la 2e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis. Mustapha Biskri aura l’occasion de travailler avec tous les joueurs, y compris les blessés (Cheklam et Benali). Une aubaine pour le coach afin de bien préparer ses joueurs à la prochaine confrontation, programmée au stade du 20 Août d’Alger après la non homologation du stade de Benhaddad de Kouba.

Z. H.