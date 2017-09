Louable partenariat

Par DDK | Il ya 58 minutes | 120 lecture(s)

La ligue de taekwondo de la wilaya de Béjaïa, en partenariat avec un collectif d’associations sportives de la wilaya de Bouira, ont organisé, la semaine dernière, un stage technique de taekwondo. C’était au niveau du stade de Tala Khaled d’Aokas - Béjaïa (en pleine air à proximité de la plage). Ce stage a été encadré par Medjdoub Abderrahmane avec la couverture sanitaire du Croissant rouge algérien, avons-nous appris de M. Lefsihane Rafik, président de la Ligue de taekwondo de la wilaya de Béjaïa. Il a ajouté que l’objectif de ce stage est d’améliorer les compétences et les performances de nos athlètes. Par ailleurs, les clubs sportifs ayant pris part à la formation sont le club sportif Amal Toghza, le club sportif Tekseghidem, le club sportif Takarboust de Bouira, ainsi que le club sportif Aghbalou, le club sportif Assirem de Boukhiama Béjaïa, le club sportif amateur Madala, le club sportif cavaliers Saldae, le club sportif amateur jeunesse sportive Allaghane de Tazmalt, le club sportif amateur Scorpion rouge de Tazmalt et le club sportif taekwondo de Beni Mellikeche. Or, concernant les associations, il y avait l’association sportive Talwit sport Chellata de Béjaïa, l’association sportive contact sport Chellata de Béjaïa, l’association sportive espace sport d’Akbou et l’association sportive aigle du littoral de Béjaïa.

Salima Mechmeche