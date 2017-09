Alcaraz déjà dans la tourmente

Par DDK | Il ya 58 minutes | 185 lecture(s)

Sauf miracle, l’Algérie est définitivement hors course pour le Mondial russe après sa défaite, hier, en terre zambienne où elle a subi une défaite méritée, du reste, face au club national local qui a, de plus, joué quasiment toute la seconde période à dix contre onze.

Mieux, c’est au moment où les Algériens devaient profiter de cette supériorité numérique que les Zambiens se sont permis le luxe de mettre leur troisième but qui scellera définitivement le sort du match, et, sans doute, celui des Algériens dans leur course au Mondial russe auquel ils disent désormais définitivement bye-bye. A vrai dire, au vu de l’entame des éliminatoires par le onze algérien, du match de Blida face au Nigéria jusqu’au match d’hier, les Verts ne méritent pas du tout d’aspirer à un meilleur avenir dans cette compétition. Cumulant semi échecs sur échecs, la bande d’Alcaraz paraissait, particulièrement hier, sans âme, ni envie de bien faire, ni de faire quelque chose, tout simplement. Complètement absents, hors du coup, l’esprit ailleurs, ce sont là les qualificatifs qui siéraient le plus pour qualifier l’attitude des joueurs de la sélection, qui se sont contentés de subir leur adversaire, avec cette première sentence de deux buts à zéro à la mi-temps. Sur le terrain, les Verts n’étaient présents que par leurs noms, à l’image de cette charnière centrale, menée par un Ghoulem complètement dans les rêves. Ni positionnement adéquat, ni réaction... Les Zambiens se permettront de vraies balades dans les dix mètres avec deux beaux buts à clé face à un M’Bolhi statique et une garde complètement grogie. Dans ce triste décor, Mandi s’avérera plus un guide qui montre le but aux attaquants adverses qu’un défenseur. Il aura fallu attendre le retour des vestiaires pour voir un semblant de réaction des Verts, mais ce ne sera que pour un temps éphemère, où Brahimi aura réussi, tout de même, un petit but, comme à l’entraînement, beau mais qui ne vaudra rien sur le plan statistiques, puisque rien de bien ne suivra pour les Verts. Pire, ils encaisseront un troisième but assassin aux ultimes minutes de la partie. Tout compte fait, ni les entrées en jeu de Ghezzal et Saâdi, ni les supposés rectifs apportés par le coach Alcaraz n’auront suffi à l’équipe de se reprendre pour rester dans cette course au Mondial russe, désormais impossible avec un seul point dans les comptes, contre neuf pour le Nigeria, leader de ce groupe. Avec sa victoire du jour, seule la Zambie peut encore espérer contrairement au Cameroun et à l’Algérie, plus que jamais out!

Arezki Houhèche.