«On doit gagner ce vendredi»

L’attaquant de la JSM Béjaïa Lakhdar Drifel estime que son équipe montrera un meilleur visage lors des prochaines rencontres de championnat, à commencer par le rendez-vous de vendredi prochain à domicile, contre le CRBAF.



La Dépêche de Kabylie : L’Aïd est déjà passé. Place désormais au travail...



Lakhdar Drifel : Oui, tout est passé dans une chaleureuse ambiance avec les miens et les amis. J’en ai aussi profité pour me reposer avant de reprendre justement le travail demain (entretien réalisé avant-hier, ndlr).

Pour revenir au nul (3 - 3) ramené de Relizane lors de la première journée du

championnat, comment jugez-vous ce résultat et quel a été son impact sur le moral du groupe ?

C’est un résultat positif en soi, en ce sens que nous l’avons acquis en dehors de nos bases et pas contre n’importe quel adversaire. Le RCR, relégué en Ligue 2, s’est, sans doute, fixé comme objectif de réaliser une grande saison pour revenir vite parmi l’élite. Mais notre volonté de bien débuter notre saison a fait la différence sur le terrain. Lors de ce match, physiquement, nous étions également bien présents, puisque nous avons réussi à égaliser lors des derniers instants de la partie. En somme, ce point nous a fait beaucoup de bien et nous stimulera surtout pour la suite du parcours, à condition de continuer à travailler pour être encore meilleurs à l’avenir. Nous avons déjà réalisé du bon travail lors de notre préparation d’intersaison et nous nous battrons pour réaliser une saison porteuse d’espoirs pour nos supporters.

Comment appréhendez-vous la rencontre face à Aïn Fakroun

Nous allons préparer cette confrontation comme il se doit, dans le but de remporter les trois points de la victoire. On évoluera chez nous et devant notre public et il est tout à fait normal de chercher notre premier succès de la saison, pour confirmer le dernier nul ramené de Relizane. Cela dit, la préparation de ce rendez-vous a débuté la semaine passée et nous nous attèlerons à bien ficeler les choses sur tous les plans pour être prêts le jour J.

Propos recueillis par B. Ouari