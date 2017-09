Finalement ni Rial, ni Ouzenadji !

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Les dirigeants de l’US Béni Douala, à leur tête le boss Hocine Ammam, ont désormais arrêté l’effectif de la saison 2017/2018.

Après une semaine de présélection et le stage de Tunisie, l’équipe de l’USBD version 2017/2018 s’est dessinée avec au total de 29 joueurs. Dans les buts, quatre keepers font partie du groupe. Il s’agit d’Amghid Azzaz, Messaoudi, Sami Slimani et Adnane. Pour les joueurs de champ, 25 éléments représenteront l’US Béni Douala cette saison. Des jeunes et des joueurs chevronnés ont été engagés par la direction du club. Certes, les dirigeants ont contacté Ouznadji et Rial et d’autres joueurs qui ont évolué en Ligue 1, mais certains d’entre eux ont préféré ne pas s’engager faute de n’avoir trouvé un terrain d’entente ou pour des raisons personnelles, à l’image de Rial et Ouznadji, alors que d’autres sont bel et bien là et porteront le maillot de l’US Béni Douala cette saison. Sedkaoui, Hadiouche, Guerrab et Doghmani font, de fait, partie de l’équipe. C’est le cas aussi pour Ihadjadène et Hikem qui ont déjà évolué à la JSK et ont eu des expériences en Ligue 1 et 2. Des renforts de choix et de qualité pour l’US Béni Douala qui visera cette saison encore l’accession en Ligue 2 professionnelle. Par ailleurs, il est à noter que la préparation se poursuit chez les Lions d’Ath Douala, animés d’une grande volonté de réaliser une grande saison et de donner la joie aux supporters.

Victoire en amical (2 - 0) face à l’OS Moulediouane

Les coéquipiers d’Amghid Azzaz ont affronté, en amical, mercredi dernier au stade Ali Kaci de Draâ Ben Khedda, le nouveau promu en régionale 2, l’OS Moulediouane. Une partie qui a été mise à profit par le staff technique de l’USBD qui a fait tourner son effectif, de même pour celui de l’OSM. Les poulains de Naït Abbas se sont imposés sur le score de 2 à 0. Deux réalisations signées Ferrahi (40’) et Ghersa (65’).

Massi Boufatis

Gardiens de but

Azzaz, Slimani, Messaoudi et Adnane

Joueurs de champ

Beladjel, Ferrahi, Saïdani, Aïboud, Doghmani, Daoud, Abdi, Ihadjadène, Guerrab, Bendif, Tamoud, Bouchema, Chaouchi, Messaoudi, Hikem, Hadiouche, Ghersa, Sedkaoui, Bahri, Biskria, Aimène, Ould Saâdallah, Nourine, Iboud et Bacha.