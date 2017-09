Seuls cinq clubs engagés jusque-là !

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Selon des informations recueillies auprès du président de la Ligue de football de la wilaya de Béjaïa, le délai de dépôt des dossiers d’engagement, au titre de la saison sportive 2017/2018, vient d’expirer, puisque fixé au 31 août. «Pour nous, toutes les dispositions nécessaires à l’opération ont été prises pour accueillir les responsables des clubs, que ce soit sur le plan matériel ou humain. Mais à l’heure où je vous parle (ndlr, mardi), on ne se bouscule pas au portillon, puisque seulement cinq clubs ont déposé jusque-là leurs dossiers d’engagement. Il s’agit de quatre de la division honneur, l’AS Taâssast, le RC Seddouk, la JS Béjaïa, le CSP Civile, un de la division Pré-honneur, l’OC Akfadou, alors que chez les jeunes, il n’y a que le WRBO et le NRB Semaoun. En ce qui concerne les écoles de football, six clubs au total se sont engagés en prévision de la nouvelle saison, à savoir l’Étoile sportive de Béjaïa, l’Entente sportive de Béjaïa, l’US Taâssast, Amal Baraïm Béjaïa, l’École de football du Sahel et le FC Béjaïa.

10 000 DA d’amende pour les retardataires

Les clubs sont informés que tout dépôt de dossier d’engagement effectué après le 31 août doit être accompagné d’une amende de 10000 DA, sans quoi, le dossier sera purement et simplement rejeté. Pour rappel, le coup d'envoi du championnat est prévu pour le 6 octobre 2017, alors que l'opération de l'enregistrement des licences devrait être clôturée le 15 de ce mois. Selon les dispositions réglementaires relatives au football amateur pour la saison 2017/2018, les frais d’engagement passent de 35 à 40 millions de centimes pour les divisions de wilaya (Honneur et Pré-honneur). Une augmentation qui a fait jaser plus d’un, surtout que beaucoup de clubs souffrent déjà financièrement et n’arrivent pas à trouver les ressources nécessaires pour payer les indemnités des joueurs et des entraîneurs. D’ailleurs, certains présidents lancent un appel en direction de la DJS et de la wilaya pour qu’elles prennent en charge les frais d’engagement. S’agissant des divisions DNA, inter-régions, et Régionales, aucune augmentation n’a été décidée. Il faut dire aussi que la plupart des clubs amateurs pataugent dans les problèmes financiers. Certains responsables rencontrés avouent, en effet, qu’ils manquent terriblement de moyens financiers et matériels. D’ailleurs, plusieurs clubs de la ligue de la wilaya ont mis la clé sous le paillasson ces dernières années, à cause justement des subventions non reçues à temps, mais aussi du manque d’infrastructures (stades). En tout cas, et à en croire les échos qui nous sont parvenus, nombre de clubs ne renouvèleraient pour la nouvelle saison qui se profile à l’horizon.

Samy H.