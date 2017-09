Toujours pas de reprise pour l’US Auzia

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le nouveau pensionnaire de la régionale II, l’US Auzia, n’a pas encore entamé sa préparation en prévision de la saison sportive (2017/2018). L’entraîneur Zine Mohamed reste toutefois sceptique concernant l’avenir du club, en soulignant : «Nous avons libéré cinq joueurs et on devait recruter autant, mais la situation de déliquescence a instauré le doute au sein de l’équipe». À force d’attendre, poursuit notre interlocuteur, «plusieurs joueurs ont préféré signer ailleurs». Pour rappel, l’Union Sportive d’Auzia antique Sour El Ghozlane, a réussi de rebondir et retrouver la régionale II après une seule saison passée en division Honneur, ligue de Bouira. Les dirigeants du club attendent toujours une entrée d’argent afin d’entamer le travail de préparation pour la nouvelle saison qui débutera dans quelques jours seulement. Heureusement que l’équipe s’est débrouillée la somme d’argent pour payer les frais d’engagement. Le président du CSA se dit lasser d’utiliser ses propres moyens, surtout que l’APC de Sour Ghozlane ne fait aucun effort pour aider le club. Nous avons discuté moi et le président du club, poursuit l’entraîneur Zine Mohamed, «concernant la situation prévalant au sein du club, on voulait vraiment continuer dans notre ascension et jouer cette saison les premiers rôles profitant de la composante de l’équipe dont la majorité a préféré rempiler, malheureusement nous n’avons pas les moyens de notre politique.» «Même le stade communal se trouve dans un état de délabrement avancé, notamment les vestiaires qui nécessites une véritable opération de réhabilitation», conclut notre interlocuteur.

M’hena A.