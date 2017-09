Les différents staffs techniques connus

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La direction de la JS Tala Tgana, club pensionnaire de la division pré-honneur de Tizi Ouzou, est très active depuis des semaines déjà. Les différentes catégories du club sont à pied d’œuvre sur le terrain et se préparent activement pour être au top pour le coup d’envoi de la nouvelle saison sportive. Comme les seniors qui ont entamé la préparation d’intersaison, c’est aussi le cas pour les juniors, les cadets et les minimes qui travaillent d’arrache pied pour débuter en fanfare la nouvelle saison. Les dirigeants, à leur tête le président Adi Mohand, ont procédé à l’installation des différents staffs techniques des quatre catégories pour l’exercice sportif 2017-2018. Pour la première équipe, la mission a été confiée au coach Mourad Kacimi le natif d’Ait Bouali, tandis que les juniors seront drivés cette saison par le technicien Athmane Chikhi de Taguersift. Pour les cadets, la direction a chargé le coach Mohand Djeghali de Tala Tgana. Enfin, pour les minimes, la mission a été confiée au natif de Imzizou, en l’occurrence Lyès Ben Mokhtar. Les quatre entraîneurs ont déjà entamé leur travail et comptent réaliser de meilleurs résultats cette saison, pour honorer comme il se doit les couleurs de la JS Tala Tgana.

M. B.